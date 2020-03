Aracaju sediará 9ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura

Aracaju vai sediar a 9ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. Promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com a Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase), o evento esportivo reunirá, em média, 700 juízes de todo o Brasil, que competirão em 12 modalidades: voleibol, futsal, basquete, voleibol de areia, beach tennis, natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, sinuca, tiro esportivo e pebolim. Os jogos ocorrem entre os dias 13 e 16 de maio, no Parque Desportivo da Universidade Tiradentes (UNIT) e contam com o apoio logístico da Prefeitura de Aracaju, assegurado na manhã desta segunda-feira, 2, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em reunião com a diretoria da associação sergipana.

“A Prefeitura dará todo apoio necessário aos Jogos Nacionais da Magistratura, que vão acontecer em Aracaju, em maio deste ano. Seremos parceiros para que a 9ª edição do evento tenha o mesmo sucesso que teve em outros estados. É um evento importante, que reunirá os juízes de todo o país em nossa capital, que vai gerar emprego, renda, e, consequentemente, movimentar a nossa economia. Ou seja, um evento que vai nos trazer alegria, que estimula a qualidade de vida, através do esporte, e que vai mexer com a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Edvaldo lembrou que em julho do ano passado já havia assinado uma Carta Apoio, colocando à disposição do evento todas as secretarias e órgãos municipais operantes. “Foi um requisito para que a cidade pudesse se tornar sede dos jogos e fiz questão de assinar, garantindo nosso suporte e colocando todas as secretarias e órgãos municipais que fossem necessários à disposição. Assim como garanti na oportunidade, reafirmo o compromisso de que todo apoio logístico necessário será concedido para que os jogos aconteçam com a tranquilidade e beleza que merece”, reforçou o gestor.

Presidente da Amase, Roberto Alcântara destacou a importância do apoio da Prefeitura. “É um apoio fundamental. Foi essencial para a escolha de Aracaju como sede dos jogos nacionais, assim como será para a própria execução deles. A gestão municipal colocou à disposição todos os seus órgãos, a SMTT para cuidar do trânsito, a Guarda Municipal, entre outros órgãos. Com o suporte da Prefeitura poderemos vender Aracaju para os colegas de toda a magistratura nacional que aqui virão. O evento prevê a participação de 700 magistrados, mas chega a sensibilizar 14 mil associados, então cada um recebe material sobre Aracaju, sobre nossas belezas, cultura, fazendo um convite para conhecer a nossa bela capital e sentir o calor do povo”, salientou.

O magistrado explicou também quais foram os critérios para a escolha de Aracaju como cidade-sede e enfatizou que, dentre eles, está a garantia do apoio da administração municipal. “Precisamos mostrar o apoio dos entes públicos e também que temos equipamentos esportivos, como a área da Unit. Além disso, apresentamos a estrutura hoteleira e da cidade para receber atletas e seus acompanhantes. Já temos bastante inscritos, hotéis completamente lotados e esperamos promover Aracaju junto ao país”, frisou.

Participaram da reunião os magistrados e membros da Amase, Gustavo Plech e Isaac Soares.

