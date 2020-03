Avenidas em obras continuam com interdições no trânsito nesta segunda, 2

02/03/20 - 09:24:26

A Prefeitura de Aracaju informa que o trânsito das avenidas Augusto Franco, Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva e Barão de Maruim continua com interdições nesta segunda-feira, dia 2 de março.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais em obras para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores.

Corredor Augusto Franco

Nesta segunda-feira, a Prefeitura também inicia a construção da nova ciclovia no canteiro central da avenida Francisco José da Fonseca, mais conhecida como Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas, que também faz parte do corredor Augusto Franco. A obra estará no trecho entre o cruzamento com a rua Soldado Valfredo Carlos Amaral e a rua João Batista Machado. Onde há frente de serviço, o trânsito fica em meia pista.

Além desse serviço, continua o trabalho de construção da ciclovia da avenida Augusto Franco que estará nesta segunda, concentrado no sentido Norte (Santa Maria/Centro), no trecho entre as avenidas Tancredo Neves e Padre Nestor Sampaio.

No mesmo sentido, outra equipe estará trabalhando na recuperação asfáltica da avenida Augusto Franco, no trecho entre a avenida Gonçalo Rollemberg Leite e a rua São Cristóvão.

No sentido Sul (Centro/Santa Maria) haverá a recuperação do meio fio, no trecho entre a rua Mariano Salmeiron até a avenida Tancredo Neves.

Corredor Hermes Fontes

Neste corredor, as obras permanecem concentradas nas três avenidas que o compõem. Na Hermes Fontes, a frente de trabalho atua no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre as avenidas Edelzio Vieira de Melo e Desembargador Maynard; no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) está formado um binário para a circulação dos veículos.

Na avenida Adélia Franco, a obra continua no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro), no trecho entre a rua Manoel de Oliveira Martins e a avenida Marieta Leite; o trânsito está sendo desviado, e no sentido Sul permanece sem interdições.

Na avenida José Carlos Silva, a obra continua no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre o antigo retorno próximo à rua João Batista Machado e a rotatória de acesso ao conjunto Orlando Dantas; o trânsito está em sistema de binário no sentido contrário da via.

Avenida Barão de Maruim

As equipes estarão recapeando o trecho entre os cruzamentos da via com as ruas Arauá e Itabaiana, no sentido oeste/leste.

Atalaia

A frente de trabalho atuará na fresagem do antigo pavimento da rua Eng. Manoel Francisco da Costa (antiga Rua Atalaia).