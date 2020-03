UFS: CONSULTA PÚBLICA PARA REITORIA MOBILIZA COMUNIDADE ACADÊMICA

02/03/20 - 14:16:23

Com democracia não se brinca. A Consulta Pública para Reitoria e Vice da Universidade Federal de Sergipe é legal, tem previsão estatutária e é pra valer. Discutindo o presente e o futuro da Universidade Federal de Sergipe, por meio de um processo democrático, as entidades representativas de docentes (ADUFS), técnico-administrativos (SINTUFS), estudantes (DCE e AAU) e aposentados (ASAP) estão organizando, desde o final do ano passado, a Consulta Pública para a Reitoria e Vice da UFS.

Quatro chapas participam do pleito, identificadas e compostas da seguinte forma:

Chapa 1- “Uma UFS Diferente: Gestão Integrada com Tecnologia” (David Soares e Lucas Gonçalves)

Chapa 2 – “Renasce UFS: Plural, Segura e de Qualidade” (Denise Leal e José Aderval)

Chapa 3 – “Universidade Necessária com Autonomia e Participação” (Vera Núbia e Silvana Bretas

Chapa 4 – “Por uma UFS inovadora, Democrática e mais Humana”. (André Maurício e Rozana Rivas)

Com o objetivo de fortalecer a autonomia universitária e promover a participação dos diferentes segmentos que integram a UFS, a Consulta Pública, regida por um regulamento aprovado e consolidado em Assembleias Gerais Universitárias, prioriza a discussão de ideias e propostas.

Nesse sentido, dois debates entre as chapas já foram realizados, ambos no dia 19 de fevereiro, sendo um no Campus de Laranjeiras e outro no Campus de Itabaiana, com ampla participação de professoras/es, técnico-administrativos e estudantes dos dois campi.

Nesta terça-feira, 03 de março, acontecerá o terceiro debate, no Hospital Universitário, em Aracaju.

Em seguida, dando continuidade às discussões sobre os rumos da UFS, nas próximas semanas outros três debates serão promovidos, conforme calendário abaixo:

10/03, 9h – Campus de Glória

11/03, 18h – Campus de São Cristóvão

17/03, 13h – Campus de Lagarto

Finalizados os debates, a votação da Consulta Pública para a Reitoria e Vice da UFS será realizada nos dias 18 e 19 desse mês, em todos os campi e polos da universidade. O resultado do pleito será divulgado no dia 21.

Assessoria de Comunicação do SINTUFS