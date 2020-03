Corpo de Bombeiros realiza mais um módulo do Programa Reformação

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou na sexta-feira(28), no auditório do Conviva Coworking, no bairro São José, o segundo módulo do Programa de Preparação para a Reserva Remunerada (Reformação). A iniciativa é um auxílio aos integrantes do CBMSE que estão próximos dos 30 anos de serviço e da aposentadoria.

O Programa Reformação foi lançado em 31 de janeiro deste ano para ajudar na saúde mental dos bombeiros. O primeiro encontro foi realizado no dia 14 de fevereiro, com dinâmica de grupo da sociometria e palestra sobre ‘Identidade e Autoconhecimento’. Mais seis encontros ainda serão realizados de maneira quinzenal.

A psicóloga convidada para esse novo encontro foi Aline Rabelo. Sua palestra focou nos aspectos psicológicos para reformação com ênfase no diálogo para ajudar o bombeiro nessa nova fase. “O intuito é mostrar aos profissionais como as questões psicológicas interferem na adaptação de um novo momento. Ao entender esse ponto eles poderão ter a consciência de que continuam úteis, procurando novos projetos e perspectivas”, explicou a psicóloga.

Os bombeiros também participaram de uma dinâmica de grupo. A meta foi a construção de um cartaz sobre o tema “Eu e a Aposentadoria”. De acordo com uma das coordenadoras do programa, a tenente Rosângela Gomes, “A proposta é a de construir uma reflexão pessoal sobre a separação do trabalho. Ao construir o cartaz os militares terão melhor percepção diante da reserva, direcionando um olhar mais positivo”, ressaltou a tenente.

Para o capitão Raimundo Brito, 32 anos de Corpo de Bombeiros, o programa é interessante por dar uma ideia sobre a reserva. “O militar não tem preparação para uma nova vida fora da instituição e acaba se sentindo inútil. Com esse programa podemos discutir e compartilhar temas que nos preocupam, dúvidas e vivências. Além disso mostra nossa importância não como profissional bombeiro, mas como um ser que cumpriu o seu papel e que agora precisa descansar ao lado da família e amigos,” concluiu o capitão.