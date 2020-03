CRIANÇA MORRE APÓS SE AFOGAR EM PISCINA NO POVOADO ABAÍS EM ESTÂNCIA

02/03/20 - 08:13:12

Mais uma criança é vitima de afogamento no interior do estado. Desta vez, o caso foi registrado no povoado Abaís, em Estância, neste domingo (01). De acordo com parentes, a criança caiu na piscina, foi encontrada em seguida e socorrida pela própria família.

As informações são de que acriança se afogou em uma piscina, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional Jessé Fontes, mas acabou morrendo durante o trajeto entre o povoado e a cidade, enquanto era socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, e liberado para o velório, que está acontecendo na manhã desta segunda-feira (2), em Estância.