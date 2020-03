CUT/SE CONVOCA SERVIDORES DA SAÚDE À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TERCEIRIZAÇÃO

02/03/20 - 15:00:17

Às 14h, a Terceirização no Atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) em Sergipe e do Hospital e Maternidade N. Sra. da Glória é tema de audiência pública na ALESE

Quando o assunto é saúde pública, o interesse é de toda a população. Assim, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) tem participado ativamente da luta contra a Terceirização do Atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) em Sergipe e do Hospital e Maternidade N. Sra. da Glória. Desta maneira, na tarde da terça-feira, dia 3 de março, representada por sua vice-presidente, Ivônia Ferreira, a CUT/SE irá compor a mesa da audiência pública sobre o tema a partir das 14h, na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ivônia Ferreira, professora e vice-presidente da CUT/SE, convida todos os servidores públicos da saúde a participar deste debate urgente e necessário. “A CUT/SE luta em defesa da saúde pública e sabemos que é o servidor público que atende o trabalhador e sua família. Este é o serviço de assistência de acesso a todos. Se deixarmos que a privatização tome conta, a população ficará vulnerável à falta de assistência em caso de doenças e acidentes… É muito grave este assunto, portanto reforçamos o convite para os sindicatos cutistas se fazerem presentes neste debate”, convidou.

A terceirização da saúde, nos casos já existentes, só prejudicou a população reduzindo o acesso aos serviços de assistência. Segundo dados do Ipea, trabalhadores terceirizados recebem salários 27% mais baixos e são submetidos à sobrecarga de trabalho gerando, inclusive, maiores riscos de erro no atendimento à saúde.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Sergipe tem posição congressual contrária ao processo de privatização da saúde pública, assim como é contrária ao sucateamento do serviço público e à instituição do processo de ‘apadrinhamento político’ da contratação de trabalhadores da saúde.

Por Iracema Corso