EM NOTA, PSB DIZ QUE LANCARÁ CANDIDATURA PRÓPRIA À PREFEITURA DE ARACAJU

02/03/20 - 13:56:16

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) emitiu uma nota nesta terça-feira (02) reafirmando que o partido irá lançar candidatura própria à prefeitura de Aracaju.

A nota diz que o pré-candidato é o ex-deputado federal Valadares Filho que se manifestou disposto a entrar na disputa.

Veja o que diz a nota da íntegra

O Partido Socialista Brasileiro – PSB, através de seu diretório municipal, reafirma a decisão de lançar candidatura própria à Prefeitura de Aracaju nas eleições de outubro próximo.

Valadares Filho, é o nosso pré-candidato, que, publicamente, tem se manifestado disposto a enfrentar mais uma luta em favor dos aracajuanos. O seu preparo e conhecimento da realidade de nossa capital, a sua densidade eleitoral revelada nas várias eleições, seja para deputado federal, seja para cargos majoritários (prefeito e governador), quando obteve mais de 47% dos votos válidos em Aracaju, conquista naturalmente o direito de ser o nosso candidato, reunindo em torno de si todas as condições para vencer o pleito e executar a mudança que queremos para a nossa capital.

No intuito de fortalecer esse projeto, inclusive apresentando uma chapa bastante competitiva de candidatos a vereador, estamos e continuaremos dialogando com vários partidos, lideranças e segmentos sociais, comprometidos com a mudança da nossa capital e do nosso estado, e que fazem oposição ao governo do Estado e ao governo do município de Aracaju.

Aracaju, 2 de março de 2020.

Elber Batalha Filho

Presidente do PSB Aracaju.