Emdagro fiscaliza propriedades e capacita Agricultores sobre o uso de Agrotóxicos

02/03/20 - 16:24:53

O curso foi promovido após a Emdagro ter fiscalizado 32 propriedades da região, e encontrado irregularidades na forma de aquisição, manuseio e descarte dos defensivos agrícolas

A equipe da Defesa Vegetal da Emdagro realizou, na última semana, em Arauá, a capacitação de 14 agricultores e aplicadores sobre o Uso Adequado de agrotóxicos. O curso foi promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Arauá e por orientação do Ministério Público Estadual (MP/SE), após a Emdagro ter fiscalizado 32 propriedades da região, e encontrado irregularidades na forma de aquisição, manuseio e descarte dos defensivos agrícolas.

A Emdagro foi acionada pelo Ministério Público após ter recebido denúncias feitas por ONG´s ligadas ao meio ambiente, informando que propriedades rurais no município de Arauá estariam fazendo o uso indiscriminado de agrotóxicos. Com a abertura do procedimento administrativo, o MP solicitou à Emdagro que realizasse uma ampla fiscalização na qual foram identificadas a ausência de nota fiscal e do receituário agronômico dos agrotóxicos, armazenamento e descarte indevido das embalagens vazias, além da completa falta de condições adequadas para o manuseio desses produtos. “Nossa fiscalização agropecuária se dirigiu até essas 32 propriedades denunciadas, a pedido do Ministério Público, e constatou as irregularidades. Alguns proprietários foram advertidos, outros autuados e multados”, informou o coordenador de defesa vegetal da Emdagro, Sandro Kruger, acrescentando que, após as fiscalizações, foi elaborado um relatório detalhado sobre a situação e encaminhado ao MP/SE.

Segundo o chefe do escritório regional de Boquim, Carlos Alberto Souza Torres, por recomendação do Ministério Público, as multas aplicadas pela fiscalização foram substituídas por capacitação sobre os agrotóxicos. “ Eles receberão certificados e buscarão realizar um trabalho de multiplicação dessas informações junto aos agricultores de sua comunidade, que estejam utilizando indiscriminadamente agrotóxicos em suas propriedades”, disse.

O agricultor Adenilson Oliveira Ávila, do povoado Sapé, flagrado pela fiscalização agropecuária, disse que aprendeu muito com a capacitação. “Está sendo uma excelente experiência poder participar desse curso e conhecer coisas que não sabia até hoje sobre o uso de agrotóxicos, como o mal que ele faz à nossa saúde e ao meio ambiente”, assegurou o agricultor.

O curso foi ministrado pelos fiscais agropecuários da Emdagro Marcos Paulo e Aglênia Araújo, e contou com a presença da coordenadora de Meio Ambiente de Arauá, Catherine Oliveira. Dando continuidade à iniciativa, a Emdagro e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente programaram, para este mês de março, a mobilização de presidentes de associações e representantes de sindicatos de trabalhadores rurais, conselhos municipais, Secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência, para a apresentação e implantação do Programa Saúde no Campo.

Fonte e foto ASN