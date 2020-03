José Dirceu vem a Sergipe para lançamento de livro e plenária em Aracaju

02/03/20 - 11:01:25

O ex-ministro José Dirceu, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), estará em Sergipe nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3, para fazer o lançamento do livro “Memórias – Volume I” e participar de uma plenária com a militância e dirigentes de movimentos sindicais e populares.

Hoje, José Dirceu vai à cidade de Estância, onde faz o lançamento do livro “Memórias”, às 19 horas, na Câmara de Vereadores da cidade. Na terça-feira, a agenda é em Aracaju, onde o ex-ministro participa de uma plenária para conversar sobre a conjuntura nacional com a militância do partido e dirigentes dos movimentos sindicais e populares do estado, às 16 horas, no auditório da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

O presidente do Diretório Estadual do PT em Sergipe, o deputado federal João Daniel, ressaltou a importância política de José Dirceu para o país. “Dirceu é um grande quadro histórico do Brasil que sempre esteve ao lado da luta pela democracia, a luta em defesa do povo brasileiro e da construção de um projeto popular. Por isso o recebemos com muito carinho em Sergipe para debate, lançamento do seu livro e engrandecer o conhecimento da importância do Brasil e de um projeto comprometido com a classe trabalhadora”, disse.

A agenda de José Dirceu em Sergipe faz parte da programação em comemoração aos 40 anos do PT. Durante este ano, diversas atividades serão promovidas pelo Diretório Estadual do partido para reunir a militância e mostrar as contribuições que o partido deu ao Brasil.

“Memórias”

Muitos escreveram sobre José Dirceu, com mais erros do que acertos. Na prisão, ele próprio escreveu a fascinante história de sua vida. Os bastidores de sua militância estudantil nos anos 1960, o exílio e o treinamento para ser guerrilheiro em Cuba, a vida clandestina no Brasil nos anos 1970, sua ascensão no Partido dos Trabalhadores e os bastidores dentro do PT e do próprio governo, onde foi ministro da Casa Civil no Governo Lula estão no seu livro “Memórias”, que será lançado nesta segunda-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Estância. Um livro imprescindível para entender o momento atual do país.

SERVIÇO:

O quê: Lançamento do livro “Memórias”

Quando: 02/03, segunda-feira, 19 horas

Onde: Câmara de Vereadores – Rua Gumercindo Bessa, Centro, Estância

O quê: Plenária com militância e movimentos sociais e sindicais

Quando: 03/03, terça-feira, 16 horas

Onde: Auditório da CUT/SE – Rua Porto da Folha, 1039, Bairro Cirurgia, Aracaju

Por Edjane Oliveira