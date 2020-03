MNSL atende a quatro menores vítimas violência sexual

02/03/20 - 12:27:19

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), referência no atendimento a gestantes de alto risco, bebês prematuros e a vítimas de violência sexual, realizou no período compreendido entre 28 de janeiro a 1º de março, 173 atendimentos na admissão, desses, 64 internamentos que resultaram em 46 partos, 109 atendimentos com altas, sete transferências e quatro atendimentos para vítimas de violência sexual, sendo a menor de idade é o que aponta o relatório gerencial da Unidade, nesta segunda-feira, 2.

De acordo com a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga, o índice de violência se acentua na faixa etária de 2 a 10 anos de idade, mas é preciso que todos procurem a unidade. “A vítima de violência sexual, deve procurar atendimento nas primeiras 72 horas, até esse prazo conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. “Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, disse Adhara.

A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, 24 horas, de domingo a domingo, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na Unidade. O acolhimento e atendimento humanizado prestados na maternidade contam com uma equipe multidisciplinar qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e demais membros de apoio.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Informações e foto MNSL