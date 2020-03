Morador diz que prefeito espera proximidades das eleições para entregar obra

02/03/20 - 14:04:42

O clima político esquentou no município de Nossa Senhora do Socorro e, em alguns grupos de WhatsApp, a troca de farpas em oposição e aliados do prefeito Inaldo, é feita de forma dura.

O que tem chamado a atenção são as postagens feitas pelo morador do município, Clevinho Pacheco conhecido como Dois Anjos, que além das críticas, tem apontado os supostos desmandos praticados pela administrado.

CRECHE DO PAI ANDRÉ

Além disso, segundo Dois Anjos, que é ex-aliado político de padre Inaldo, a atual administração não concluiu a construção de uma creche no Loteamento Pai André, que deveria ser inaugurada no final de 2017 e tem hoje apenas 15 funcionários trabalhando a “passo de tartaruga”.

UPA DO CONJUNTO JARDIM

Além disso, Dois Anjos diz que há uma ‘UPA no Conjunto Jardim’ concluída mas que não foi entregue e isso seria para ser usada nas proximidades das eleições. “A UPA está pronta e ele está esperando a proximidade das eleições para fazer a inauguração”, afirma dois Anjos.

Nas redes sociais, onde tem divulgado suas criticas, recentemente Dois Anjos postou um vídeo onde diz estar sendo assediado por assessores da prefeitura de Socorro que, segundo ele, querem promover um encontro com o prefeito.

Há quem diga que Dois Anjos é um dos possíveis pré-candidatos a vereador.

Fonte e foto Mira Geral