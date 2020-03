Município de Graccho Cardoso recebe Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc

Em uma ação inédita para benefício da população, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, por meio de seu presidente, Laércio Oliveira, firmou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, cidade do sertão sergipano, na qual foram instaladas as duas unidades móveis de saúde do Sesc de uma só vez.

As carretas das unidades Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc foram entregues pelo período de até 90 dias para a população do município em uma solenidade acontecida no sábado (29/02), com a presença do prefeito da cidade, José Nicárcio de Aragão, da diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, e centenas de pessoas que presenciaram o momento.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, valorizou o momento inédito, destacando que as duas unidades móveis de saúde do Sesc irão trazer muitos benefícios para a saúde preventiva da população local.

“É uma ação social, uma ação pública que atende ao vigésimo município do interior sergipano que visitamos só com as unidades do Sesc. Isso faz com que a população se aproxime do nosso sistema para entender o papel que fazemos. Nossas ações também alcançam a população mais necessitada do nosso estado, trazendo atendimento de alta qualidade para as pessoas, por meio do OdontoSesc e do Sesc Saúde Mulher. O benefício que trazemos para essa gente resulta em uma grande felicidade para as famílias. Esse é o nosso papel, o OdontoSesc e o Sesc Saúde Mulher ajudam a população de Sergipe a salvar vidas e essa é uma missão importante que nos comprometemos”, disse.

O prefeito da cidade agradeceu ao presidente do sistema, pela sensibilidade em atender as demandas de auxílio para a saúde da população, destacando que as unidades irão ajudar o serviço de saúde pública a prestar atendimento com mais qualidade para as pessoas de Graccho Cardoso.

“Essa parceria do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc para ajudar o município de Graccho Cardoso é muito importante para nosso povo. Nós somos uma cidade pequena e essas carretas do Saúde Mulher e OdontoSesc são a garantia de atendimento de saúde para Graccho Cardoso, que será muito bem assistido. Quero agradecer ao presidente Laércio pela ajuda que providenciou para nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Segundo a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, a iniciativa reforça o cumprimento do papel social do Sesc, intensificando o propósito de desenvolver ações voltadas ao bem estar social.

“O presidente recebeu essa demanda e aqui estamos para atender, com as duas unidades móveis, OdontoSesc e Sesc Saúde Mulher, para dar assistência ao povo gracchense, que é um povo carente. Nós vimos que a necessidade apresentada pelo prefeito é uma verdade e o presidente não se furtou em atender. Então vamos cumprir nossa missão social de atender às pessoas que precisam. Estamos aqui para servir, essa é a missão do Sesc”, comentou a diretora.

O atendimento do OdontoSesc tem como política estruturante a atenção primária à saúde, que se traduz em cuidados básicos capazes de proporcionar melhores resultados na saúde bucal à um maior número de pessoas. Esses cuidados valorizam as ações de promoção, prevenção e assistência individual e suas práticas que se voltam para a promoção da saúde na população.

A Unidade OdontoSesc é composta por quatro equipos odontológicos de última geração, um aparelho de Raio-X, dois autoclaves, uma destiladora de água, quatro aparelhos de ultrassom, quatro aparelhos fotopolimerizadores, cinco barreiras esterilizadoras de ar, duas cubas ultrassônicas, aparelhos de ar-condicionado e plataforma de acessibilidade. Essa estrutura permite a realização de 48 atendimentos clínicos por dia. A unidade realizará os seguintes serviços: radiografia, restauração, exodontia, periodontia, profilaxia e aplicação tópica de flúor.

Já o Sesc Saúde Mulher atua na prevenção do câncer de mama e colo de útero através da realização de exames de rastreamento como a Mamografia Digital e o Papanicolau (citopatológico), além de ações educativas para a promoção da saúde.

A estrutura da unidade móvel é dividida em consultório ginecológico, sala de mamografia, banheiro e estrutura externa com espaço multimídia para ações educativas, funcionamento de recepção e sala de espera. Além de diversas ações de educação em saúde, a unidade Sesc Saúde Mulher terá a capacidade de realizar 32 exames citopatológicos por dia sendo 640 exames mensais e 38 mamografias diárias totalizando 760 atendimentos por mês.

