Museu da Gente Sergipana comemora 165 anos de Aracaju com ação educativa

02/03/20 - 14:51:53

Em comemoração aos 165 anos de Aracaju, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, e em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (UNIT) e Instituto Federal de Sergipe (IFS), realizará no dia 14 de março ação educativa com abordagens nas áreas da Educação, Arquitetura e História de Sergipe. As atividades serão realizadas pela equipe multidisciplinar de educadores do museu.

O ‘Roteiro Mediado Pelas Ruas de Ará’ será direcionado para o público em geral. Com início no Mercado Thales Ferraz e finalizado no Museu da Gente Sergipana, a ação percorrerá lugares marcantes de Aracaju apresentando sua importância histórica, cultural, econômica, arquitetônica e social, além de sua movimentação política, os modos de vida de seu povo, os embates ambientais e muitas curiosidades.

Entre algumas paradas desse passeio pela capital sergipana estão mercados, praças, calçadões e avenidas, incluindo os monumentos e prédios arquitetônicos que eles acolhem. Será um resgate à memória, um estímulo à preservação do patrimônio e ao sentimento de pertencimento de aracajuanos e sergipanos.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato até 06 de março pelo telefone (79) 3218-1551 ou pelo email [email protected] A participação é gratuita. Além do dia 14, reservado para o público em geral, a atividade educativa acontecerá de 09 a 13 para estudantes das instituições de ensino parceiras da ação, que poderão vivenciar essa experiência e conhecer mais sobre a capital aniversariante.

Por Tarcila olanda