O olhar eleitoreiro do PT

02/03/20 - 07:45:27

Os estragos causados em Aracaju pelas fortes chuvas de sábado passado, embasaram o discurso de Márcio Macedo, pré-candidato a prefeito da capital: “Isso é o resultado de obras que são feitas sem pensar nas pessoas. E não adianta propaganda enganosa”, vociferou pelas redes sociais o agora oposicionista. Interessante que, em abril do ano passado, um temporal bem mais forte deixou a cidade debaixo d’água por vários dias, sem que Márcio e o PT tivessem dito nadica de nada contra a administração municipal. Por que será? Ora, porque os petistas eram aliadíssimos do prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT). Márcio inclusive, que hoje se diz revoltado com os “alagamentos e inundações”, tinha apadrinhados ocupando cargos bem pagos na administração que ele agora esculhamba. Está claro que a crítica feita por Márcio Macedo não visa defender quem ficou debaixo d’água, mas fragilizar o ex-aliado, de olho nos votos das vítimas do temporal. Quanta desfaçatez!

Julgador condenado

O jornalista Gilvan Manoel publicou no Jornal do Dia que o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de Flávio Conceição por improbidade administrativa. Nada demais se o indigitado não fosse um dos ilustres conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe. Por isso mesmo, Gilvan pergunta: “O conselheiro Flávio Conceição, considerado ímprobo pelo Poder Judiciário, vai ter condições éticas de julgar os gestores públicos?”. Homem, vôte!

Briga pela vice

Com o título acima, a colega Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade a seguinte nota: “Partidos aliados do prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) querem o direito de indicar o vice. O PSD quer indicar a deputada Maísa Mitidieri, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) deseja a vaga para o ex-deputado estadual Robson Viana, enquanto setores do MDB tentam indicar o deputado estadual Garibalde Mendonça. A disputa, porém, é negada por todo mundo. O cacique do PSD, deputado federal Fábio Mitidieri, por exemplo, diz que não existe briga neste sentido e que tudo não passa de intriga da oposição”. Crendeuspai!

Atrás de eleitores

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe realiza em Itabaianinha, de hoje até o próximo dia 11, o atendimento biométrico itinerante. O serviço é dirigido a quem precisa fazer alistamento, transferir o domicílio eleitoral e revisar os dados cadastrais junto ao TRE. O eleitor deve comparecer ao local de atendimento munido de documento oficial com foto e de comprovante de residência atualizado. Então, tá!

Prepare o bolso

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a criticar o Detran. Segundo ele, além de se recusar a cumprir a Lei e reduzir o valor das taxas, a autarquia resolveu cobrar ainda mais de quem precisa retirar ou renovar a carteira de habilitação. O Detran reajustou em 10,3% o valor dos exames médicos e psicológicos: “Essa é mais uma falta de respeito com os cidadãos que precisam desse serviço’, discursa Georgeo. Certíssimo!

Som alto

As pessoas que costumam promover eventos em residências com uso de som, devem ficar atentas à legislação. Segundo a Prefeitura de Aracaju, para evitar problemas é preciso ter uma Autorização Ambiental e respeitar o limite de emissão de sons. De 7h às 22h, o limite permitido é de 60 decibéis. De 22h às 7h, o som não pode ultrapassar os 50 decibéis. Do contrário, o equipamento pode ser apreendido pela Polícia Ambiental. Cruz, credo!

Agenda cheia

De hoje até quinta-feira próxima, a Assembleia receberá três convidados. Às 17h desta segunda, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, falará sobre os185 anos da corporação. Amanhã, será a vez de o presidente do Banese, Fernando Motta, explicar aos deputados sobre o anunciado fechamento de 16 agências do banco no interior. Finalmente, na quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, Valberto de Oliveira, prestará conta ao Parlamento sobre a atuação da pasta no último quadrimestre de 2019. Ufa!

Fake News condenada

O prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) se apressou em desmentir que já há um caso confirmado de coronavírus em Aracaju. Segundo ele, não passa de fake news – que horror! – a informação veiculada nas redes sociais dando conta que o motorista do Uber se internou no Hospital Fernando Franco após ter transportado uma moça com a doença. O prefeito acrescentou que se o responsável pela fofoca for identificado será denunciado criminalmente. Até o momento, Aracaju não tem qualquer caso suspeito de coronavírus. Que bom!

Aliança rejeitada

Não apostem numa aliança entre o PT e o PSB aracajuanos. A depender do que pensa o ex-senador Antônio Carlos Valadares, cacique maior do PSB em Sergipe, os dois partidos seguirão separados na campanha eleitoral deste ano. No final de 2019, Vavá foi taxativo: “É pura especulação tratativas de entendimento do PT e o PSB. A candidatura do PSB a prefeito de Aracaju é uma posição natural em face das últimas eleições”, sacramentou. Marminino!

Pulando a cerca

Com a aproximação da janela partidária (5 de março a 3 de abril), os partidos estão paquerando os vereadores interessados em trocar de legenda. O PSD, por exemplo, pensa em conquistar os vereadores aracajuanos Zezinho do Bugio (PTB), Palhaço Soneca (sem partido), Doutor Gonzaga e Bigode do Santa Maria, ambos do MDB. Por sua vez, o PDT está de olho nos “passes” dos vereadores Thiguinho Batalha (PMB), Seu Marcos (PHS), Isac (PCdoB) e Anderson de Tuca (PRTB). Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Razão, em 18 de dezembro de 1910.