OPERAÇÃO CITRUS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCEDE LIBERDADE A FUNCIONÁRIA DE EMPRESA

02/03/20 - 12:40:24

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) acolheu o parecer do órgão e revogou a prisão preventiva funcionária de uma empresa de medicamentos presa durante a Operação Citrus, suspeita de destruir provas e atrapalhar investigações sobre irregularidades nas compras dos medicamentos.

Ela foi presa em fevereiro, fruto do desdobramento da Operação Cítrus, desencadeada no ano passado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Púboico Estadual (MPE) para investigar supostas irregularidades em processo licitatório para a compra de medicamentos no município de Laranjeiras.

Ela e o dono de uma empresa contratada para fornecer medicamentos para a Prefeitura de Laranjeiras, foram presos no dia 20 de fevereiro.

De acordo com o MPSE, em novo depoimento, a investigada passou a colaborar com as investigações e fornecer provas sobre os fatos apurados pela 6ª Procuradoria de Justiça. Já o empresário continua preso.

Foto ilustração MP