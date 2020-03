PC PRENDE SUSPEITO DE APLICAR GOLPES COM CARTÕES DE CRÉDITO NO INTERIOR

02/03/20 - 09:05:12

Com ele, foram apreendidos maquinetas de cartão de crédito, assim como recibos em nomes de outras pessoas

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante Paulo Calixto de Oliveira Filho, suspeito da prática de estelionato. A vítima recebeu uma chamada telefônica que questionava uma compra em nome dela, utilizando um cartão de crédito, o que possibilitou a localização do suspeito. A prisão foi possível pois, as equipes tomarem conhecimento de que um comerciante tinha sido vítima de um golpe e analisaram as imagens locais e de estabelecimentos comerciais próximos da vítima.

De acordo com as informações policiais, como a vítima não reconheceu a compra, ela foi orientada pelo suposto estelionatário a realizar uma chamada para a central do banco. Ela também foi orientada, por uma suposta atendente da instituição financeira, para que digitasse a senha do cartão e o entregasse para um motoboy supostamente vinculado ao banco, que iria pessoalmente ao endereço do estabelecimento comercial da vítima.

No local, ele pegou três cartões bancários. logo em seguida, a vítima percebeu que tinha sido vítima de um golpe ao consultar o extrato bancário. No documento, havia débitos na conta que totalizavam o valor de cerca de R$ 3 mil, além de compras no cartão de crédito.

Diante da situação, os policiais civis verificaram nas imagens o destino tomado pelo suspeito e, com a ajuda das imagens de outros estabelecimentos comerciais da localidade, conseguiram confirmar o local onde o suspeito estava hospedado. Com a ajuda da recepção do hotel, foi identificado o quarto onde o Paulo Calixto de Oliveira Filho estava hospedado.

Ele se apresentou como representante de máquinas agrícolas. Na ocasião, os policiais civis conduziram o suspeito para a Delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde ele foi reconhecido pela vítima como sendo o homem que esteve na loja para buscar os cartões de crédito.

Na delegacia, a vítima também exibiu imagens do momento do crime, nas quais foi possível ver toda a ação do suspeito. Junto às demais imagens, também verificou-se a chegada dele ao hotel. Após o flagrante, foram realizadas buscas no quarto em que Paulo Calixto estava hospedado e no carro que estava com ele.

Assim, foram encontrados cinco maquinetas de cartões de crédito, três aparelhos celulares, alguns recibos em nome de terceiros e alguns pen drives, além da camisa preta usada durante a prática delitiva. Todo o material foi apreendido. Diante das circunstâncias e do flagrante, o suspeito foi preso e encontra-se à disposição do Poder Judiciário, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP