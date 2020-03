LAGARTO: POLICIAIS DO 7º BPM RECUPERAM SETE MOTOS NO FINAL DE SEMANA

02/03/20 - 05:01:51

A ação de fiscalização das motocicletas e motonetas que circulam no município de Lagarto neste final de semana, entre o sábado (29) e o domingo (01) terminou com a apreensão de sete motos com a documentação irregular ou produto de roubo.

Segundo informações passadas pelos militares, a maioria das apreensões são registradas com motocicletas com documentação irregular, isso por conta de veículos que são arrematados em leilões e em seguida, as motos recebem peças como motor e quadro e que são produtos de roubos.

Além disso, algumas motos circulam com a numeração do chassi raspada e a remarcação feita de forma grosseira, o que acaba chamando a atenção dos militares.

As motocicletas apreendidas foram encaminhadas para a delegacia de Lagarto para os procedimentos legais.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende do 7º BPM