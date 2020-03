Portal da Matrícula Online recebe solicação para as vagas remanescentes a partir desta terça, 3

02/03/20 - 13:08:22

Após o período de transferência interna e matrícula para ingresso de novos estudantes – encerrada na última semana – a Prefeitura de Aracaju iniciará nesta terça-feira, dia 3, o período para solicitação das vagas remanescentes na rede municipal de ensino. Ao todo, cerca de 3.000 vagas ainda podem ser requeridas através do portal da Matrícula Online (www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline).

O processo de matrícula online recebeu, neste ano, 6.289 solicitações pelo portal. Destas, 4.124 já foram confirmadas, com a entrega da documentação na escola. Até o momento, cerca de 1.400 ainda aguardam análise. A rede municipal de ensino de Aracaju, mantida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), conta, até o momento, com mais de 27 mil estudantes matriculados para o ano letivo de 2020.

“Após encerrarmos as primeiras fases, que são a confirmação de matrícula – para os estudantes que querem permanecer na mesma escola -, a transferência interna e as solicitações para alunos novos, nós fazemos um levantamento de quantas vagas já foram preenchidas e confirmadas e quantas estão ociosas. A partir daí, disponibilizamos para a comunidade”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

As matrículas para as vagas remanescentes ficam disponíveis no portal até dezembro, encerrando 30 dias antes do final do ano letivo. Até esta data, os pais ou responsáveis legais podem acessar o portal na internet, preencher os dados e, em seguida, levar o requerimento de matrícula, junto com a documentação necessária, até a unidade de ensino escolhida.

Para quem ainda encontrar dificuldades no processo, a Prefeitura de Aracaju mantém em funcionamento a central de atendimento da matrícula. O internauta pode entrar em contato pelos telefones 79 3179-1538 ou 3179-1574 e pelo Whatsapp 79 98106-2969, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Foto: Marcelle Crsitine