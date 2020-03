Prefeito anuncia que tarifa dos transportes não terá reajuste

02/03/20 - 19:44:45

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira (2) durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que a tarifa do transporte público não terá reajuste neste ano. A decisão foi tomada a partir dos estudos técnicos desenvolvidos pela Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

“Esta decisão mostra o nosso compromisso com os trabalhadores. Fizemos os estudos, analisamos todas as questões e tomamos esta decisão, com muita responsabilidade”, justificou o prefeito. Com este anúncio, a tarifa do transporte público, durante a atual gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, teve um índice de reajuste inferior ao da administração passada, o que reforça o compromisso dele com a população.

O reajuste zero se une a outras medidas já tomadas pelo governo municipal em favor do transporte público, como o recapeamento dos corredores, os semáforos inteligentes, a reforma do terminal da Atalaia e a renovação da frota. Além disso, o projeto de mobilidade urbana inclui ainda a instalação de 150 novos abrigos de ônibus, a reforma do terminal DIA e a construção de um novo terminal na região dos mercados centrais.