Professores são convocados para compor cadastro reserva

02/03/20 - 17:16:54

A Secretaria de Estado da Administração convoca os habilitados e classificados para a função de professor de educação básica das disciplinas Arte, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia a comparecerem àquela Secretaria, localizada na rua Vila Cristina, 501, bairro São José, em Aracaju, munidos de envelope contendo os documentos no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 2.

O horário de entrega dos documentos será das 8h às 12h30, será regido conforme cronograma anexo a esta lista de convocação, e destinará ao candidato ser listado no cadastro reserva da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Os classificados deverão ficar atentos à data de entrega dos documentos, visto que a ausência do candidato na data estabelecida implica o automático reposicionado no final da lista de convocação do Banco de Reservas, em conformidade com item 9.8 do Edital nº 02/2019.

A não comprovação dos requisitos exigidos por meio do Edital nº 2, no ato da convocação, importará na desclassificação do candidato habilitado e na perda dos direitos.

Este procedimento de seleção não implica direito à contratação do profissional. A Sead convocará, oportunamente, os candidatos que atenderam aos requisitos da convocação para assinatura do contrato de cadastro reserva e, se for o caso, posterior perícia médica admissional.

A futura contratação fica condicionada à necessidade da Seduc. “Os habilitados às vagas de professor de educação básica serão chamados conforme as vagas disponíveis, em caráter temporário de excepcional interesse público, por tempo determinado”, afirma Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos da Seduc.

Os classificados poderão ser contratados por tempo determinado por meio da Lei nº 8.503, de 04 de janeiro de 2019, e nº 8.537, de 29 de maio de 2019, bem como o Decreto nº 40.382, de 31 de maio de 2019, dentro do prazo de validade desta Seleção Simplificada, regendo-se todas as fases pelas normas, requisitos e condições consignadas neste Edital.

Veja a lista de convocados completa:

https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/6%C2%AA-Convoca%C3%A7%C3%A3o-Entrega-de-documentos-1.pdf