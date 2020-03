Programa de bolsas da Fapitec seleciona pesquisas desenvolvidas na Unit e ITP

02/03/20 - 16:11:10

As pesquisas desenvolvidas pelos cientistas da universidade sergipana estimulam acadêmicos para ingressarem na iniciação científica

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do estado de Sergipe – Fapitec, divulgou a relação com resultado final do edital do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) e do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Áreas Estratégicas (PBITI). Dentre os projetos aprovados com a Bolsa de Iniciação Científica, 15 são coordenados por seus autores, doutores pesquisadores da Universidade Tiradentes e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP.

O desenvolvimento dos projetos ocorre ao longo do ano sob a coordenação dos seus autores e estes contam com a colaboração do aluno de iniciação científica que é o beneficiário da bolsa.

“Como as bolsas devem ser implementadas a partir de março, os alunos interessados já podem procurar os professores que foram contemplados”, informa coordenadora de Pesquisa da Unit, professora Adriana Carla.

Conheça os projetos aprovados:

Modalidade Coordenador Título Instituição PBIC Álvaro da Silva Lima Extração e concentração de antibióticos e hormônios utilizando sistema aquoso bifásico baseados em líquidos iônicos e solvente orgânico. Unit PBIC Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles Formação continuada e permanente como condição à gestão participativa dos conselhos gestores de unidades de conservação enquanto tecnologia social. Unit PBIC Cláudia Moura de Melo Estratégia e capacitação de acolhimento e migrantes internacionais e cuidados primários de saúde em Sergipe. ITP PBIC Cleide Mara Faria Soare Síntese das nanoflores híbridas com lipase e sua aplicação na produção de biodiesel usando óleo da semente de moringa e etanol. ITP PBIC Francisco Prado Reis O feminicídio no estado de Sergipe no período entre 2016 e 2018. ITP PBIC Ilzver de Matos Oliveira Tecnologias sociais em comunidades tradicionais de terreiro de Sergipe. Unit PBIC Jorge Alberto López Rodríguez Produção de ésteres em bebidas alcóolicas usando coculturas de seccharomyces isoladas de mosto de uva e de plantações de uva de Sergipe. Unit PBITI Juliana Cordeiro Cardoso Estudo da funcionalização de nanotubo de carbono de parede simples e múltipla com formononetina em meio oxidante. Unit PBIC Laiza Canielas Krause Aplicação de novos materiais em microescala no fracionamento de compostos orgânicos ácidos e neutros advindos de bio-óleo. ITP PBIC Lívia de Melo Barros Modelo de intervenção psicológica para depressão em grupos de pacientes com sintomatologia leve e moderada. Unit PBIC Manuela Souza Leite Araujo Machine learning aplicada na modelagem de processo de tratamento eletroquímico de urina sintética. ITP PBITI Marcelo da Costa Mendonça Tecnologia de produção de fungo entomopatogênico da espécie aschersonia citri. Unit PBIC Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior Tratamento de lesões em membros inferiores de pacientes diabéticos utilizando formulações contendo extrato de barbatimão. Unit PBIC Sona Arun Jain Seleção de linhagens de bacillus thuringiensis com potencial para tratamento de câncer. Unit PBIC Thiago Rodrigues Bjerk Uso de monoraphidium contortum como matéria prima para produção de biodiesel. Unit

Assessoria de Imprensa