RELATÓRIO DA PM MOSTRA QUEDA DOS CRIMES VIOLENTOS NO AGRESTE SERGIPANO

02/03/20 - 15:21:57

Foram mais de 9,6 mil ligações, 32,4 mil abordagens e queda de quase 50% nos casos de homicídios

Uma redução de quase 50% na incidência de homicídios nos primeiros dois meses de 2020, com o registro da menor taxa desde 2014. Esse é o principal marco positivo registrado pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), que tem sede em Itabaiana. Na região, que desperta atenção importante por parte da Segurança Pública, a população realizou mais de 9,6 mil chamados telefônicos e foram feitas mais de 32,4 mil abordagens em Itabaiana e cidades vizinhas.

Os dados são referentes aos dois primeiros meses deste ano. Nesse levantamento, a partir das abordagens e do policiamento de rotina, a Polícia Militar contabilizou uma queda de 47,36% no número de homicídios praticados em toda área de atuação do 3º BPM. Nos dois primeiros meses de 2020, foram dez mortes violentas; enquanto no mesmo período do ano passado foram 19 ocorrências desse crime.

O ano de 2014 teve o menor resultado desde que foi iniciado o comparativo, sendo oito registros de homicídios. Em 2015, foram 19. Já em 2016, 24; e em 2018; foram 21 homicídios ocorridos na área de atuação do 3º BPM. Em janeiro e fevereiro de 2020, o levantamento feito pela Polícia Militar apontou que 70% das vítimas desse crime possuíam passagem pela polícia devido a suspeita de envolvimento em alguma ação criminosa.

Essa redução está diretamente ligada ao rápido atendimento das ocorrências que são comunicadas pela população e também ao planejamento estratégico de operação, com a identificação das localidades que necessitavam de maior apoio policial. Nos dois primeiros meses do ano, foram recebidas 9.678 ligações telefônicas. Já no tocante a abordagens policiais feitas pelo 3º BPM, esse número foi de 32.488.

Com as abordagens, importante mecanismo de combate a diversas ações criminosas como furtos, roubos, tráfico de drogas e até mesmo homicídios, a unidade da Polícia Militar prendeu 105 suspeitos em flagrante, apreendeu 18 armas de fogo e recuperou 87 veículos. As ações policiais geraram 588 relatórios de ocorrência.

Informações e foto SSP