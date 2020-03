RESPEITO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS FORAM TEMA DA 31ª EDIÇÃO DO SARAU NO CORETO

02/03/20 - 05:00:24

Desde sua criação, julho de 2017, o Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, busca evidenciar temas que são relevantes para a sociedade. Na 31ª Edição, realizada na noite do último sábado, 29/02/2020, tratamos do respeito e proteção aos animais, pois esses são deveres de cada cidadão/cidadã monte-alegrense. Sabemos o quão é difícil mudar alguns costumes, mas acreditamos que através do processo educacional e do diálogo olho no olho esse cenário será modificado. Na 10ª edição do Sarau, em 28 de abril de 2018, cujo tema foi “A política pública desejada por todos nós”, os jovens monte-alegrenses Nubia Lafayette e Janison Correia apresentaram uma proposta para a população cuidar dos cães que circulam as ruas da nossa cidade, trazendo um comedouro e bebedouro. Após o Sarau eles instalaram dois comedouros nas praças principais da cidade. Alguns cidadãos abraçaram a causa, outros nem enxergaram, mas a ação continuou. Hoje, o movimento conta com o apoio dos membros do Projeto “SOS ANIMAL” que se encarregam de manter os comedouros e bebedouros limpos e com alimento e água, mas ainda sentem a falta do apoio coletivo.

A monte-alegrense Núbia Lafayette, advogada, iniciou o Sarau falando do amparo legal que a causa animal tem dentro do nosso país, salientando a Constituição Federal. Após sua fala a deputada estadual Kitty Lima abordou sobre a causa e as ações que poderão ser desenvolvidas, evidenciando a importância da união entre o poder público, empresários e sociedade para a proteção e cuidado com os animais. O público presente aproveitou a presença da parlamentar para tirar algumas dúvidas. Em seguida, a Prefeita Municipal, Marinez Pereira, e o Secretário Municipal de Agricultura, Aroldo, apresentaram as ações que a gestão vem fazendo em prol dos animais.

O Sarau seguiu com a apresentação de uma coreografia das crianças que compõem o projeto “Adoradores de Cristo”, coordenado por Dilma. Em seguida, as jovens adolescentes Aparecida e Adriely recitaram poemas sobre a temática. A edição finalizou com a apresentação de moda de viola do senhor Humberto.

Assim, ocorreu mais uma edição do Sarau no Coreto. Todos nós precisamos abraçar a causa, orientando as nossas crianças para cuidarem dos animais, mas essa orientação deve acontecer através da nossa ação no cotidiano. Sabemos que uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas juntas ecoam cantos que vão além fronteiras, quebrando paradigmas e construindo novos horizontes. A próxima edição do Sarau ocorrerá no dia 28/03/2020 e terá como temática “Feminicídio”. Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto