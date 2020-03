BPRP atende caso de violência doméstica e termina apreendendo metralhadora e granada

02/03/20 - 06:49:37

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha foram acionados na noite deste domingo (01) para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um apartamento localizado no conjunto Fernando Collor, no município de Nossa Senhora do Socorro e no local acabaram apreendendo armamento de grosso calibre.

As informações são de que, vizinhos teriam acionado a polícia, informando que um homem estaria trancado em um apartamento com um filho, uma criança. No local, os militares encontraram a porta fechada e suposta vitima informou que havia sido trancado dentro da casa em companhia da criança.

Os militares foram obrigados a arrombarem a porta e, dentro, encontraram o homem e a criança desmaiada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à criança que estava desacordada.

Durante a vitória na residência, os militares encontraram em um dos quartos, uma mochila contendo uma metralhadora 9mm, 20 munições intactas, camisetas com a logomarca da policia civil do estado de Pernambuco, balança de precisão e granada caseira.

O homem foi encaminhado para a delegacia para prestar os esclarecimentos e explicar a origem da arma e dos produtos encontrados no apartamento.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias