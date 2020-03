São Cristóvão já se prepara para a Romaria de Nosso Senhor dos Passos

02/03/20 - 14:30:32

A cidade de São Cristóvão será o núcleo da religião católica em Sergipe, nos próximos dias. A Romaria de Nosso Senhor dos Passos acontecerá entre os dias 6 e 8 de março, no Centro Histórico, reunindo milhares de fieis. Após os festejos do Carnaval, os sancristovenses já estão se programando para receber visitantes de todas as partes do Brasil.

A estimativa dos organizadores é que cerca de 50 mil pessoas circulem pela cidade, durante o evento. “Percebemos um aumento no número de pessoas chegando a nossa cidade já a partir da noite de sexta, quando os fieis partem dos Capuchinhos em direção à cidade. Este ano teremos essa romaria noturna, já solicitamos o apoio da polícia para isto. São fieis de várias partes do Estado que se preparam para ficar na cidade. São Cristóvão estará de portas abertas para receber todas essas pessoas, para juntos congregarmos esse momento de fé”, disse Marcos Lima, que integra a equipe de organização da Romaria de Nosso Senhor dos Passos.

Origem da Romaria

A Romaria começou depois do resgate da imagem de Senhor dos Passos, no Rio Paramopama. Segundo o historiador Thiago Fragata, relatos dos séculos de XIX, escritos pelo memorialista Serafim Sacramento, contam que um pescador encontrou um caixote de madeira com a descrição: ‘À cidade de Sergipe Del Rey’. O caixote teria naufragado juntamente com a embarcação que o conduzia.

A imagem original de Senhor dos Passos está na Igreja do Carmo Menor, e divide o altar com Nossa Senhora da Conceição. A imagem original só sai na Quaresma para participar da Romaria. “O pescador atracou a embarcação no porto e levou o achado para o primeiro templo que encontrou, que foi o Convento da Ordem Carmelita, entregando a imagem aos cuidados de um frade. O memorialista detalhou a imagem como sendo de roca, articulado com traços europeus”, disse Fragata.

Vale frisar que na lateral direita do altar fica o “Museu do Ex-Voto” (que traz os agradecimentos pelas promessas alcançadas em forma de objetos como fotografias, roupas e milhares de peças que retratam alguma parte do corpo do fiel que teve a cura através da oração).

Confira a programação completa da Romaria de Nosso Senhor dos Passos

Sexta-feira 06/03

Caminhada do Senhor dos Passos, saindo às 22h da Igreja São Judas Tadeu, bairro América, com destino à Igreja Senhor dos Passos (São Cristóvão).

Sábado 07/03

Missas:

16h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

17h – Igreja do Carmo Maior.

17h – Igreja Matriz (acolhida aos Romeiros).

19h – Campal na Praça do Carmo, logo após Procissão de Penitência.

Domingo 08/03

Durante todo o dia Confissões no Convento do Carmo.

Missas:

06h – Igreja Matriz.

07h – Igreja do Carmo Maior.

07h30 – Igreja Matriz.

08h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

08h30 – Igreja Matriz / Igreja do Carmo Maior.

09h – Capela São João Batista (prox. à imagem do Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista).

09h – Igreja do Orfanato / Alto do Cristo.

09h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

10h – Igreja Matriz (missa Solene) / Igreja do Carmo Maior.

10h30 – Igreja do Amparo.

11h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

12h – Igreja Matriz / Igreja do Carmo.

14h – Igreja Matriz.

Procissão do encontro

16h – Saída da imagem de Senhor dos Passos da igreja Matriz, e da imagem de Nossa Senhora das Dores da Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor).

Obs: As imagens seguem em procissão para a Praça São Francisco, onde acontecerá o Sermão do Encontro. Logo em seguida a procissão seguirá pelas ruas: Ivo do Prado, Praça da Matriz, Tobias Barreto, João Bebe-Água, Professor Leão Magno, Messias Prado, Praça Senhor dos Passos (ao término da Procissão, Missa Campal na Praça do Carmo).

Pontos para visitação: Cristo Redentor e imagem de Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista.

Ponto de Apoio: Casa do Romeiro – Salão Sagrada Família (Frades Carmelitas).

Serviço de som e informação: Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fundact), localizada na Praça da Matriz.

Foto: Divulgação.