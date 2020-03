Tático troca tiros com individuo e impede assalto no bairro Santa Maria em Aracaju

02/03/20 - 10:01:05

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, trocaram tiros no último sábado (29) com suspeito para impedir assalto no Santa Maria.

As informações são de que os policiais visualizaram um indivíduo armado roubando um aparelho celular de outra pessoa. O indivíduo ao perceber a presença da polícia, se evade do local atirando contra os policiais que revidaram a justa agressão.

Infelizmente o suspeito conseguiu fugir, contudo os policias conseguiram manter a integridade da vítima, recuperam os bens que estavam sendo roubado e identificaram o suspeito para futuras ações.

Diante do fato, a vítima foi conduzida à delegacia para prestar depoimento sobre o fato.