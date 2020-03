Vereador Jason Neto cobra melhorias na SMTT para comunidades de Aracaju

02/03/20 - 13:47:19

Em reunião com o superintendente de Transporte e Trânsito (SMTT), Renato Telles, o vereador Jason Neto (PDT) cobrou melhorias em algumas comunidades de Aracaju e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) para os agentes de trânsito. A reunião aconteceu na própria SMTT e contou com a presença de representante do Japãozinho, da Coroa do Meio.

Durante a reunião, o vereador fez solicitações de melhorias na sinalização do Loteamento Copacabana, no Japãozinho. “Os moradores precisam que mais sinalizações sejam instaladas. Dentre elas, solicitamos a colocação de quebra-molas com o objetivo que evitar acidente e tornar o local mais seguro para comunidade”, falou Jason Neto.

Além de falar sobre a situação dos bairros, Jason Neto tornou a cobrar a obra de retorno para acesso aos bares da Orlinha da Coroa do Meio. “Há algum tempo venho pedindo que o retorno mude de sentido para que os bares voltem a ter mais movimento. Os donos dos bares estão sofrendo devido ao fraco movimento de clientes no local”, explicou.

Ainda na conversa com o superintendente Renato Telles, Jason salientou a importância da aprovação do PCCV para os agentes de trânsito. “De acordo com o superintendente a questão esta sendo analisada. Esperamos que o plano seja aprovado. A classe precisa ser valorizada e assim, continuar realizando um bom trabalho na nossa cidade”, Finalizou.