A janela e as dificuldades

03/03/20 - 00:01:15

Diógenes Brayner – [email protected]

As conversas vão começar a esquentar só a partir de abril, quando o quadro partidário estiver definido. Com a janela aberta para troca de legendas, lideranças aguardam todas as alterações, para também colocar o que têm para disputar as Câmaras Municipais e definir o campo de apoio. Em Aracaju ainda não se prevê grandes mudanças, mas terá o suficiente para satisfazer a interesses políticos partidários e ter musculatura para propor alianças, sem ficar em segundo plano.

Sem insinuações maldosas, a grande maioria que detem mandatos não os quer apenas para representar desejos da população e assistir aos mais carentes. Mas, também, para auferir benefícios e ter “o pão de cada dia para se sustentar”. E que pão! Talvez até uma padaria! É através de mandatos que os políticos vivem e sustentam as suas posições políticas, sempre assistindo a eleitores cativos, que também não esquecem de bons benefícios. É todo um circulo vicioso de negociação, que termina por confundir o que foi trabalho ou benesse.

Analistas políticas admitem que a eleição com característica de cláusula de barreira não é boa para quem tem mandato. Tentar e reeleição é um risco que se corre, porque uma chapa formada por uma maioria de vereadores, a possibilidade de renovação começa a ser reduzida, principalmente levando em consideração a musculatura partidária. Uma legenda – por exemplo – com oito vereadores que buscam permanência na Câmara, no máximo elege três, o que dificulta a inclusão deles entre os que não têm mandato e uma condição média de votos.

Com esse novo modelo, as pequenas siglas estão montando grupos de candidatos com razoáveis potencialidades junto aos eleitores, recusando nomes que tenham mandato. Nos cálculos, esses partidos podem eleger de três a quatro deles, o que provocarão uma renovação maior nas casas legislativas municipais. Nesse período de janela aberta, tem muita gente de olho nas filiações a novas legendas, para tentar reduzir dificuldade de conquistar um mandato e nem sofrer uma derrota. Não será tão fácil assim.

Na realidade os vereadores serviram de cobaia para experimento do modelo imposto. Já há rumores no Congresso de que as eleições de 2022 – para deputados estaduais e federais – devem retornar ao estilo antigo, exatamente para proteger os atuais parlamentares, que neste momento atuam em causa própria.

Conversa sem exagero

O governador Belivaldo Chagas (PPS) vai começar a tratar sobre sucessão municipal só depois do dia 17 deste mês, quando se comemora o aniversário de Aracaju.

*** Belivaldo tratará sobre as eleições ainda timidamente, porque as conversas devem se estender até o registro das candidaturas.

Mostra-se animado

Belivaldo mostra-se animado com as perspectivas de realizações para Sergipe a partir deste ano, levando em consideração o planejamento da equipe de Governo.

*** O Governo ainda não anuncia, mas há chances de pagamento dos salários dentro do mês.

JB em viagem

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) circulou por apenas dois dias de carnaval no Rasgadinho. Em seguida viajou ao exterior, para descanso.

*** Jackson retorna amanhã à noite e estará na ativa já a partir de quinta-feira, tratando sobre eleições municipais.

Pitada de sal

O Partido dos Trabalhadores já revelou que em Sergipe vai se aliar a partidos de centro-esquerda ou de esquerda e citou o Pros como um dos prováveis.

*** É no Pros que Jackson Barreto está filiando alguns dos seus pré-candidatos à Câmara Municipal.

*** O que põe uma pitada a mais de sal na sua preferência por apoiar o pré-candidato do PT, Marcio Macedo, à Prefeitura de Aracaju.

Conversas fluem

Os partidos se movimentam bem. O DEM “namora” firme com o Patriotas, que pode apoiar a delegada Georlize Teles caso ela dispute a Prefeitura de Aracaju.

*** A vereadora Emília Correa (Patriotas) se dá muito bem com Georlize e com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM).

Dura e baixa

Um provável candidato a prefeito disse no domingo que a disputa será “dura e baixa” à Prefeitura de Aracaju. Citou a delegada Daniele Garcia (Cidadania), que teria alguns fatos a revelar de alguns políticos do Estado.

*** Segundo a mesma fonte, “na política não há santos e que, da mesma forma, fatos seriam mostrados que também atingiriam o perfil de Daniele”.

Mexer pedras

Daniele Garcia está de férias e aparentemente ausente da pré-campanha política, “o que não é bom para quem chega como a salvação moral”, disse o possível candidato.

*** Acrescentou que ela não tem experiência política e segue orientação do senador Alessandro Vieira, que já começa mexer bem as pedras.

Abre-se a janela

A movimentação para troca de partidos é grande. Algumas surpresas podem acontecer em relação a vereadores já eleitos. A janela abre-se amanhã para as mudanças.

*** Algumas conversas sobre as mudanças partidárias já começaram, mas a partir de agora tendem a acontecer e já tem legenda preocupada.

Sobre Gualberto

Não vai à frente o pedido de expulsão do deputado estadual Francisco Gualberto do PT. É provável que sequer seja julgado pela Comissão de Ética.

*** O pedido é um excesso de radicalismo da Articulação de Esquerda.

Derrubar veto

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) concedeu entrevista ontem sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro, ao chamado Orçamento Impositivo.

*** O senador, que integra o grupo Muda Senado, acredita que não há votos para a derrubada do veto.

*** – O governo está batendo cabeça, por isso não se vai a lugar nenhum, disse o senador.

Conversar política

Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que a Executiva Estadual do partido está agendando uma reunião com Edvaldo Nogueira para falar sobre política.

*** Espera que aconteça ainda esta semana. Sobre declaração de apoio, Heleno pede “calma” e acrescenta: “vamos conversar”.

Conversas sobre nota

Ontem, na Assembleia Legislativa, o comentário foi sobre nota divulgada pelo PSB, anunciando que terá candidato a prefeito e que o nome mais cotado é o de Valadares Filho.

*** Um deputado disse que não acredita e acrescenta que o PSB está com dificuldade para formar uma chapa a vereador.

*** Os comentários também levavam para uma indicação do vice, pelo partido, da pré-candidata à prefeita Daniela Garcia (Cidadania).

Acomodações partidárias

O senador Alessandro Vieira disse que não existe conversa neste sentido a indicação do vice de Daniela pelo PSB: “ainda estamos acompanhando as acomodações partidárias”.

*** Sobre um entendimento político, o senador acha que “é preciso aguardar o tempo das acomodações e ouvir o grupo que está na caminhada”.

Um bom bate papo

Reduz chance – Para cientista político, se legenda for mal no pleito de outubro, chance de ir bem em 2022 se reduziria.

Daniel Dial – O vocalista da banda Calcinha Preta, Daniel Dial, pode ser candidato a vereador por Aracaju pela Democracia Cristã (DC).

Muita dificuldade – Muita dificuldade os partidos montarem suas chapas proporcionais para vereador da Capital. A maioria não quer a presença de quem tenta a reeleição.

Exagero ou medo – Pode ser exagero – ou medo – mas as máscaras contra vírus e álcool gel 70 já estão em falta nas farmácias de rede em Aracaju.

Crime prescreve – Precisa maior agilidade: “30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição em tribunais do júri”.

Zé Dirceu e livro – O petista José Dirceu, influente na Cúpula do Partido, esteve ontem em Aracaju, como convidado da CUT, para lançamento de livro.

Aumento abusivo – A reclamação é geral, mas ninguém deixa de frequentar o estacionamento dos shoppings em Aracaju. Agora por R$ 3,00 a hora.

Carnaval prolongado – O carnaval deste ano durou 15 dias em Rio, São Paulo e Minas Gerais. Só no domingo é que os blocos de rua deixaram de circular.

Sobre o Samu – Deputados do Cidadania vão debater a privatização do Samu nesta terça-feira, às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa.