Após o carnaval, Gordinho do Povo volta a afirmar: “sou pré-candidato em Aracaju”

03/03/20 - 16:55:21

“O homem das noticias das redes sociais”. Assim ficou conhecido um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, após tornar as redes sociais um dos meios de maior informações.

Pré-candidato a vereador em Aracaju, “Gordinho do Povo” aproveitou os quatro dias de carnaval para descansar e também cair na festa de Momo.

Demonstrando muita alegria, o Blogueiro percorreu vários bairros da capital, participando das brincadeiras com os amigos, já que onde chegava, a sua presença era notada, já que tem milhares de seguidores nas redes sociais.

Além da capital, Gordinho visitou ainda os municípios da grande Aracaju, aceitando os convites que recebeu dos amigos e simpatizantes. “Foi muito bom estar mais uma vez em contato direto com a população que me abraçou e, muitos me agradeciam pelos serviços que prestamos através das redes sociais”, afirmou

Sobre política, Gordinho do Povo voltou a afirmar: “sou sim pré-candidato a vereador em Aracaju. Este ano vou colocar meu à disposição da população que tem pedido para eu disputar”, avisou.

Matéria atualizada para correção de informações