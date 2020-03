APROVADA EM 2ª DISCUSSÃO NA CMA A CRIAÇÃO DA SEMANA DO USO RACIONAL DA ÁGUA

03/03/20 - 15:22:02

Na manha desta terça-feira, 3, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciaram, durante a Pauta do Dia, 14 proposituras sendo três Projetos de Decreto Legislativo, nove Projetos de Lei e dois Requerimentos.

Um projeto bastante discutido foi o de nº 138/2019, de autoria de Fábio Meireles (Cidadania), que dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Educação, Conscientização de Uso Racional e Sustentável da Água, apreciado em 2º votação, com apresentação de Emenda, que foi rejeitada com quatro votos sim e oito votos não.

O autor da Emenda, vereador Américo de Deus (Rede), parabenizou Fábio Meireles pela iniciativa e foi enfático ao afirmar que é necessário preservar a água. “Toda nossa existência depende da água e, por isso, parabenizo o vereador pela iniciativa. Acredito que as campanhas devem ser realizadas pelo poder Executivo Municipal, mas que também tenha participação da Deso para que as ações sejam direcionadas, de maneira educativa, a população de Aracaju”. Após os debates, o PL foi aprovado em 2ª discussão

Já em 1º votação foi aprovado o PL nº 110/2019, de autoria do Zé Valter (PSD), que cria a Semana de Conscientização dos Cidadãos sobre a Preservação do Patrimônio Público.

Também em 1º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 192/2019, de autoria do vereador Cabo Didi (Sem partido), que dispõe sobre a implantação do Programa Artes Maciais nas Escolas do Município de Aracaju.

Por Leilane Coelho