ASIMUSEP ORGANIZA 2ª EDIÇÃO DE CORRIDA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

03/03/20 - 14:36:45

Evento será realizado no Dia Internacional da Mulher

A Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep/SE), com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE), da Polícia Militar (PM/SE), do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) e demais parceiros, convida os militares e sociedade em geral para participarem da 2ª corrida pelo fim da violência doméstica. O evento será realizado no dia 8 de março a partir das 7h, no Centro Administrativo Augusto Franco, bairro Capucho (por trás da Rodoviária Nova), nas proximidades do Atacadão, em Aracaju/SE.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Asimusep idealizou a 2ª edição da corrida feminina pelo fim da violência doméstica, para homenagear suas associadas e mulheres em geral, aliando a prática de esporte ao combate do crescimento assustador de feminícidios e demais violências sofridas em decorrência do gênero feminino.

A programação do evento prevê premiação e medalhas, café da manhã e momento de manifesto, dentre outras atividades. As inscrições deverão ser feitas pelo site e estão disponíveis até o dia 01/03/2020 ou até esgotarem as vagas.

Corrida Kids: 150 metros ( crianças de 5 a 10 anos)

Corrida adultos: 5km e 10 km, 2 categorias Femininas e 1 categoria Masculina