Bairro Inácio Barbosa recebe projeto para troca de lâmpadas e descontos na conta

03/03/20 - 14:12:29

Energisa Sergipe realiza ação social no Cras Jardim Esperança, em Aracaju (SE), até a próxima sexta-feira, 6 de março

Para ampliar o consumo consciente de energia elétrica, a Energisa Sergipe está realizando gratuitamente a troca de lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED para clientes da Tarifa Social, através do projeto Nossa Energia. Durante esta semana, de 2 a 6 de março, a ação está sendo direcionada a toda população do bairro Inácio Barbosa, em Aracaju (SE), com atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim Esperança, localizado na praça Pedro Diniz, s/n, conjunto Jardim Esperança, das 8h às 17h.

A equipe de atendimento também auxilia a população a solicitar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para ter desconto que pode chegar a até 65% do valor da conta. A iniciativa da Energisa Sergipe, por meio de parceria com a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, está percorrendo todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital sergipana.

Desde novembro, já foram contemplados os bairros Santa Maria, 17 de Março, Porto Dantas, Coqueiral, Cidade Nova, Lamarão, Soledade, Santos Dumont, Olaria, América, Jabotiana, Coroa do Meio e Industrial. A partir do próximo dia 9 de março, será a vez do bairro Farolândia.

Critérios

Para ser beneficiada pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é preciso que a família tenha renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e esteja inscrita no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal ou que algum membro receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A solicitação do cadastro deve ser feita por um dos integrantes da família, que não precisa necessariamente ser o titular da conta de energia, mas aquele que possui Cadastro Único. O pedido passa por avaliação e, se aprovado, o cliente pode ser beneficiado com descontos de até 65% na conta de energia, a depender do consumo mensal.

Para ganhar até quatro novas lâmpadas, o titular da conta que já for classificada como baixa renda deve se dirigir ao Cras levando as lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes e apresentar documentos como o RG, CPF e a conta de energia elétrica para realizar a troca.

Para solicitar a inclusão na Tarifa Social, a população também pode procurar as agências de atendimento da Energisa ou entrar em contato através do 0800 079 0196. Em Aracaju, a agência fica localizada na Rua Santa Catarina, 204, bairro Siqueira Campos, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Confira o calendário dos próximos locais de atuação do projeto Nossa Energia:

02 a 06/03/2020 – Cras Jardim Esperança – Praça Pedro Diniz, s/nº Conj. Jardim Esperança, Bairro Inácio Barbosa

09 a 13/03/2020 – Cras Antônio Valença Rollemberg – Avenida Canal 4, s/n – Bairro Farolândia

16 a 20/03/2020 – Cras Gonçalo Rollemberg Leite – Rua Alagoas, nº 2051 – Bairro José Conrado de Araújo

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação