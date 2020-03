CHUVAS DIMINUEM, MAS RIO JANEIRO CONTINUA EM ESTÁGIO DE ALERTA

O Rio de Janeiro continua em estágio de alerta por causa das fortes chuvas que atingem a cidade desde sábado, apesar de, na manhã de hoje (3), a precipitação ter cessado. O radar meteorológico da prefeitura não mostra detecção de chuva neste início de manhã em nenhuma região da cidade.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o quarto de cinco estágios operacionais foi mantido devido aos impactos da chuva do fim de semana, que ainda afetam a população. O Sistema Alerta Rio prevê chuva fraca a moderada para todo o dia, principalmente no período da tarde desta terça-feira.

O COR registrou 114 ocorrências relacionadas à chuva nas últimas 48 horas, com dez ainda em andamento. São nove pontos com acúmulo de água e uma queda de árvore. Os últimos dados da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil registram 604 chamadas entre 20h30 de sábado (29) e 18h de segunda-feira (2).

Os principais motivos foram desabamento de estrutura, ameaça de desabamento de estrutura, deslizamento de barreiras e encostas e imóveis com rachadura e infiltração. As maiores demandas se concentram em bairros da zona oeste, com 105 ocorrências em Realengo, 54 na Taquara, 39 em Campo Grande, 31 em Bangu e 21 em Deodoro.

Emergências e sirenes

Foram registradas 54 interdições emergenciais e, na tarde de ontem, as 30 sirenes acionadas na madrugada de domingo foram desligadas. Segundo o COR, entre 0h de domingo (1) e 8h de ontem (2), choveu mais da metade da média para o mês de março em toda a cidade, chegando a 99.5% do esperado para o mês em Santa Cruz, na zona oeste, onde o acumulado de chuva nessas 32 horas foi de 154,6mm.

Em Bangu, choveu 133,6 mm (milímetros) no mesmo período; no Alto da Boa Vista o acumulado chegou a 119,8 mm, em Anchieta, 114,2 mm, e na Grota Funda, 112,8 mm nas primeiras 32 horas do mês de março.

O tempo hoje permanece instável no Rio por conta da formação de um sistema de baixa pressão no oceano. O céu fica encoberto a nublado, com previsão de chuva fraca isolada pela manhã e fraca a moderada isolada no período tarde/noite. A temperatura fica entre 19°C e 28°C, com ventos fracos a moderados.