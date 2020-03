Coronavirus: Governo reúne Associações Brasileiras de Agências de Viagem

O objetivo maior do encontro foi o de buscar parceria com o setor, tornando-os multiplicadores de informação e orientação à sociedade

O governo do Estado deu um importante passo nesta terça- feira, 3, no combate às informações inverídicas que cercam o novo coronavírus (Covid- 19), quando as Secretarias de Saúde (SES), Comunicação (Secom) e Turismo (Setur) reuniram- se com representantes Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) e Aena Desarrollo Internacional, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Santa Maria..

O encontro aconteceu no gabinete do secretário de Saúde, Valberto de Oliveira e, na oportunidade, foi apresentado o conjunto de peças publicitárias produzidas pela SES para disseminar junto à população sergipana informações sobre o coronavírus e as formas de prevenção à doença.

O objetivo maior do encontro foi o de buscar parceria com o setor, que tem acesso a um grupo específico, que são os viajantes, tornando-os multiplicadores de informação e orientação para seu público. Com estas reuniões segmentadas, o governo pretende acalmar e tranquilizar a população para que se evite o pânico, a multiplicação de informações equivocadas.

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, disse que o governo sentiu a necessidade de dialogar com os representantes das agências de turismo, dos hotéis e do aeroporto de Aracaju para estabelecer um feedback positivo de informações com essas entidades, no sentido de tranquilizar não só as pessoas que vão viajar, mas aqueles que estão retornando das suas vagens.

“A reunião foi muito boa, disponibilizamos para todos o material que estamos produzindo para que seja divulgado junto aos viajantes e hóspedes e acreditamos que esta conversa trará bons resultados”, disse Valberto de Oliveira, lembrando que desde que o primeiro caso suspeito de coronavírus chegou ao Brasil, reuniu-se com os secretários municipais de Saúde e de Educação, bem como com as unidades hospitalares públicas de privadas de Sergipe para deixar-lhes ciente do plano de contingência do coronavírus elaborado pela SES.

Na avaliação do secretário de Estado de Turismo e de Comunicação, Sales Neto, o governo do Estado o mercado turístico a buscar a informação correta e replicá-las para os trabalhadores do setor. Acredita o governo, segundo Sales, que o conhecimento qualificado sobre o coronavírus é a ferramenta ideal para que se evite o pânico. “Tratamos de fluxo de informação de mão dupla, tanto do governo do Estado para eles quanto deles para o governo do Estado. Foi uma reunião proveitosa e acreditamos que vamos esclarecer os atores que trabalham com turismo, tornando-os replicadores das informações”, enfatizou.

A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV) em Sergipe, Kátia Gadelha, destacou a importância da reunião com os secretários e assinalou que o mercado de agências não tem registrado alvoroço diante do coronavírus. “Estamos tranquilizando os clientes e observamos que a maioria deles está remarcando suas viagens para o segundo semestre sem problemas. Enquanto isso, os agentes de viagem estão sendo capacitados para passar informações verídicas e seguras aos passageiros e associados da ABAV”, declarou.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) em Sergipe, Antônio Carlos Franco Sobrinho, garantiu que a hotelaria também está tranquila, sem cancelamentos e falou sobre a reunião. “Muita boa a iniciativa do governo de conversar com a gente e propor essa parceria para a difusão das informações corretas, do mesmo jeito que foi interessante ouvir sobre a situação do vírus no Estado e as medidas que estão sendo tomadas. Dessa forma podemos acalmar nossos hóspedes com os fatos reais”, declarou.

