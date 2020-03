Curso baseado em empoderamento feminino resgata autoestima e poder das mulheres

03/03/20 - 10:52:39

Denominado de Empodere-se, o curso será ministrado por Carla Teles, master coach e treinadora comportamental

Empoderar e promover transformações na vida pessoal e profissional das mulheres. É com que este objetivo que Carla Teles, master coach e treinadora comportamental, ministrará o curso ‘Empodere-se – Desperte o seu Poder’.

O evento, que acontecerá no dia 28 de março, utiliza ferramentas de Coaching, Programação Neurolinguística (PNL) e Inteligência Emocional para promover o empoderamento feminino e desenvolver mulheres de todas as idades.

Carla Teles explica que o evento foi criado para as mulheres que desejam empoderar-se, ou seja, tomar poder sobre si. “É o evento ideal para as mulheres que buscam forças em sua própria essência, que desejam elevar a autoestima e que almejam alcançar seus objetivos e atingir a felicidade” explica.

O evento fará com que as participantes desenvolvem autoconfiança, criem visão de futuro e transformem hábitos. “Queremos contribuir para que as mulheres sejam cada vez mais impactadas e se sintam prontas para exercerem o papel que quiserem no mundo”, destaca Carla Teles.

Sobre o evento

O curso será realizado no dia 28 de março, das 9h às 18h, no Hotel da Costa, que fica na avenida Santos Dumont, nº 1807, bairro Atalaia, em Aracaju.

As inscrições podem ser feitas por meio dos telefones (79) 99129 5925/ 99868 5643/99115 8993 e 99961 3184; e do site Sympla.

Palestrante

Carla Teles é treinadora comportamental, palestrante, master coach, master trainer e trainer PNL. Também é analista de perfil comportamental, de desenvolvimento de habilidades, de avaliação de modelos de competência e de inteligência emocional; especialista em liderança, atendimento, motivação, desenvolvimento de equipes; e coautora do livro ‘Bíblia do Coaching’.

Fonte e foto assessoria