DEPUTADO SUGERE REALIZAR SESSÕES PLENÁRIAS ITINERANTES EM MUNICÍPIOS

03/03/20 - 05:00:53

Na Sessão Plenária de hoje, 2, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) registrou a realização do I Simpósio para Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente: Atribuições e Desafios do Ser Conselheiro Tutelar, o evento foi uma proposta do parlamentar, evento ocorreu na manhã de hoje, segunda-feira. O Dia Estadual do Conselheiro Tutelar é comemorado no dia 21 de fevereiro. Na oportunidade, sugeriu a volta da realização Sessões Plenárias Itinerantes em municípios.

Georgeo citou que evento foi uma justiça com a classe, “Conselheiros têm grande relevância pela proteção de nossas crianças e adolescentes. O simpósio contou com a participação de 45 municípios, reunindo mais de 187 conselheiros, foi uma grande oportunidade de debatermos a importância o papel que eles desempenham dentro da sociedade”, comemorou.

Sertão

Na ocasião de sua exposição na tribuna, o deputado Georgeo solicitou a Mesa Diretora da Casa que, se possível, seja retomada Assembleia Legislativa nos municípios, atendendo a uma reivindicação da população do Sertão sergipano. “Como a população de Porto da Folha sofrendo muito com constante falta de água, ela vem pedindo a presença dos deputados lá na região. Uma oportunidade de irmos, através da volta da Sessão Itinerante que fazíamos nos municípios, ajudando nas demandas. Se caso a mesa não aceite a proposta, nós (seu gabinete) mesmo iremos fazer esse trabalho”, sugeriu o deputado.

Por Stephanie Macêdo _ Rede Alese

Foto: Jadilson Simões