DEPUTADO VALDEVAN NOVENTA REASSUME A PRESIDÊNCIA DO SINDMOTORISTA/SP

03/03/20 - 08:56:07

O deputado federal por Sergipe Valdevan Noventa (PSC/SE) reassumiu a presidência do poderoso Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas).

Após ficar um ano licenciado do cargo, período em que trabalhou mais fortemente como deputado federal, representando os interesses da classe trabalhadora no Congresso Nacional, Noventa voltou com toda a disposição e pronto para fazer o primeiro enfrentamento do ano, a campanha salarial.

Valdevan se licenciou do cargo em 2018 para disputar o mandato parlamentar, tendo sido eleito com 45.472 votos. Noventa responde processo na Justiça Eleitoral sob a acusação de abuso do poder econômico.

Em nota publicada no site do sindicato, Valdevan escreveu que “o ditado popular costuma dizer que ‘o bom filho a casa torna’. Eu diria que um homem fiel à luta nunca deixa a sua verdadeira casa. É por isso, que depois de um tempo afastado (para cumprir agendas parlamentares como deputado federal) estou de volta para continuar defendendo os direitos dos trabalhadores em transporte em São Paulo e em Brasília”.

Segundo o sindicalista, as reformas da legislação trabalhista e previdenciária aproximaram o trabalhador brasileiro da informalidade e da precarização. No entanto, a categoria tem resistido bravamente aos impactos negativos das reformas e, às custas de muita luta, salvaguardado o emprego e direitos na Convenção Coletiva de Trabalho.

Valdevan Noventa conciliará suas responsabilidades de parlamentar com a de presidente do maior sindicato em transporte da América Latina

Foto: SindMotorista

Fonte Destaque Noticias