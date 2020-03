EX-MINISTRO JOSÉ DIRCEU PARTICIPA DE ENCONTRO COM LIDERANÇAS EM ARACAJU

03/03/20 - 15:06:10

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu participou nessa segunda-feira, 3, de um encontro com lideranças sindicais, partidárias e de movimentos sociais na sede do Sindicato do Comerciários, em Aracaju. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Dirceu falou sobre a atual conjuntura política, as perspectivas da luta popular e os desafios para reconstrução de um projeto popular para o Brasil.

Representando a União Geral dos Trabalhadores em Sergipe (UGT/SE) e a direção do sindicato, Ronildo Almeida, presidente das entidades, destaca a trajetória de José Dirceu na construção do PT e na efetivação de políticas públicas, durante Governo Lula, que mudaram a histórica desigualdade social no Brasil, caracterizada pela exploração da mão de obra trabalhadora e pela concentração da riqueza e da renda nas mãos de uma minoria.

“Temos a maior honra de receber o companheiro José Dirceu no nosso sindicato e em Sergipe para falarmos sobre os desafios que a classe trabalhadora enfrenta neste momento de tentativa de consolidação de um projeto de extrema direita no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença dele nos dá ânimo e esperança de que podemos reconstruir um Brasil justo e solidário, de que venceremos este projeto que aprofunda a desigualdade social e retira direitos dos trabalhadores e dos pobres”, argumenta Ronildo Almeida.

O presidente do Diretório Estadual do PT em Sergipe e deputado federal João Daniel, que também participou do evento, ressalta a importância política de José Dirceu para o país. “Dirceu é um grande quadro histórico do Brasil que sempre esteve ao lado da luta pela democracia, a luta em defesa do povo brasileiro e da construção de um projeto popular. Por isso, o recebemos com muito carinho em Sergipe para o lançamento do seu livro e o debate sobre a importância do Brasil e de um projeto comprometido com a classe trabalhadora”, pontua João Daniel.

Agenda – Nesta terça-feira, 3, o José Dirceu participa de uma plenária para conversar sobre a conjuntura nacional com a militância do partido e dirigentes dos movimentos sindicais e populares do Estado, às 16 horas, no auditório da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em Aracaju.

Ontem à noite, o ex-ministro esteve em Estância, onde faz o lançamento do livro “Memórias”, às 19 horas, na Câmara de Vereadores da cidade.

História – Muitos escreveram sobre José Dirceu, com mais erros do que acertos. Na prisão, ele próprio escreveu a fascinante história de sua vida. Os bastidores de sua militância estudantil nos anos 1960, o exílio e o treinamento para ser guerrilheiro em Cuba, a vida clandestina no Brasil nos anos 1970, sua ascensão no Partido dos Trabalhadores e os bastidores dentro do PT e do próprio governo, onde foi ministro da Casa Civil no Governo Lula estão no seu livro “Memórias”. Um livro imprescindível para entender o momento atual do país

Fonte e foto Ascom UGT