LBV CONTRATA EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAR COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

03/03/20 - 06:09:34

Contrata-se educador(a) Social para atuar com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adultos e idosos em entidade de Assistência Social, em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com práticas lúdicas e fora do contexto escolar.

Perfil esperado: profissional com experiência e conhecimento na atuação em projetos sociais e habilidades em todas as áreas artísticas, em especial música e artes cênicas.

Idade mínima: 21 anos. Carga Horária:200h

Enviar currículo para o email: [email protected]

ou vir trazer na Rua Reis Lima, 181 – Bairro Industrial – Telefone: 3241-4614