Médium Henrique Bottaro retorna a Aracaju para sessão pública de psicografia

03/03/20 - 05:52:38

O médium Henrique Bottaro estará mais uma vez em Aracaju neste fim de semana para um sessão pública de psicografia. O evento acontece nesta sexta, 06, e sábado, 07 de março, no Centro Espírita Casa da Prece, no bairro América. A última sessão realizada na capital sergipana foi em novembro do ano passado.

Para cada dia serão distribuídas 100 fichas, por ordem de chegada, para solicitação de cartas. Chamadas pelo médium Chico Xavier de ‘Cartas Consoladoras’, as cartas trazem mensagens psicografadas de entes queridos falecidos.

Serão aceitos alimentos não perecíveis como contribuição para participação no evento, para compor cestas básicas que serão entregues para as famílias assistidas pelo centro espírita. Mais informações pelos telefones (79) 9.9820-0020 (Loro) e (79) 9.8803-7454 (Neuza).

Programação

Dia 06/03 (sexta-feira)

17h: Sessão de psicografia com distribuição de fichas por ordem de chegada

Dia 07/03 (sábado)

7h: Sessão de psicografia com distribuição de fichas por ordem de chegada

Endereço: Centro Espírita Casa da Prece – R. José Zuckerman, 292 – bairro América, Aracaju – SE.

Por Igor Sá

Foto assessoria