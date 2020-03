Placas de identificação perdidas em Aracaju podem ser resgatadas na SMTT

A capital sergipana registrou fortes chuvas no último sábado, dia 29 de fevereiro. Por conta disso, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) encontraram diversas placas de identificação de veículos perdidas em vias da cidade. Mais de 20 placas foram achadas e podem ser resgatadas na sede do órgão.

Para resgatar a placa o condutor deve ir à sede da SMTT, na rua Roberto Fonseca, 200, bairro Inácio Barbosa, apresentar os documentos do veículo e um documento com foto. O condutor também pode entrar em contato com o órgão por meio do telefone 3179-1408 para obter outras informações. A SMTT funciona das 7h às 17h.

Infração

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar sem placa é infração gravíssima, que resulta em multa de R$293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

A confecção de uma nova placa dianteira custa entre R$30 e R$45 nas emplacadoras da cidade. O proprietário do veículo também precisa arcar com R$16,81 da taxa de segunda via cobrada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE).

