PMA ABRE 3,1 MIL NOVAS VAGAS EM CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

03/03/20 - 07:11:57

A partir desta terça-feira, dia 3, a Prefeitura de Aracaju abre novas vagas em cursos e oficinas profissionalizantes gratuitos, disponibilizadas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). No mês de março, serão oferecidas 3.100 oportunidades de formação e qualificação com foco no mercado de trabalho.

O processo de inscrições pode ser feito na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação, nas associações e instituições parceiras e no Espaço Fundat, no Riomar Shopping.

As inscrições podem ser realizadas em até três cursos ou oficinas, enquanto houver vagas, de segunda a sexta, das 7h às 17h. São 67 turmas, divididas em 46 tipos de oficinas e cursos de capacitação, distribuídos nos eixos de Infraestrutura, Produção Alimentícia, Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design, Ambiente e Saúde, e Desenvolvimento Educacional e Social.

Das 3.100 vagas disponibilizadas, 2.163 são para oficinas de capacitação e 937 em cursos livres de capacitação que serão ofertados nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação e nas associações e instituições parceiras, em diversos bairros da capital.

Neste mês, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Aracaju passa a receber as capacitações da Prefeitura. Na associação, será disponibilizado o curso de Técnicas Básicas em Biscuit, com 30h de carga horária. Além da Apae, outras 18 instituições parceiras ofertam cursos profissionalizantes gratuitos.

Algumas capacitações serão ofertadas com a participação de instituições parceiras da Fundat, as quais ministrarão e cederão os espaços para a realização dos cursos e oficinas. São elas: Faculdade Jardins, que pela primeira vez disponibilizará seus profissionais para capacitar os aracajuanos; Universidade Federal de Sergipe (UFS); Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese); Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRT/SE); Home Center Ferreira Costa; e Governo do Estado, por meio da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Para realizar a inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e comprovante de escolaridade ou histórico escolar. Para os cidadãos que tiverem 16 ou 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos.

Confira abaixo as opções de cursos e oficinas disponíveis e as informações essenciais para cada turma.

CURSOS NAS UNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (UQP’s)

– Operador de Caixa: Carga Horária: 80h | Início: 18/03 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | A partir dos 16 anos| Local de realização: UQP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

– Auxiliar de Farmácia: Carga Horária: 100h | Início: 18/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Maior de idade | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

– Auxiliar Administrativo: Carga Horária: 80h | Início: 16/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

– Porteiro: Carga Horária: 60h | Início: 18/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto \ Maior de Idade | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

– Auxiliar de Farmácia: Carga Horária: 100h | Início: 19/03 | Horário: 8h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Maior de idade | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

– Recepcionista: Carga Horária: 80h | Início: 19/03 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Maior de idade | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

– Cuidador de Idoso: Carga Horária: 100h | Início: 18/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Maior de idade | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

– Auxiliar de Farmácia: Carga Horária: 100h | Início: 18/03 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Maior de idade | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio);

CURSOS NAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

– Curso Básico na Arte em Chocolate: Carga Horária: 20h | Início: 18/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – GACC (Av. Desembargador Maynard, nº 654, bairro Cirurgia);

– Inglês Básico: Carga Horária: 120h | Início: 16/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora (Rua Nossa Senhora Auxiliadora, nº 718, bairro Suíssa);

– Técnicas Básicas em Bolsas Finas: Carga Horária: 30h | Início: 19/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Raio de Sol;

– Agente de Limpeza Predial: Carga Horária: 80h | Início: 25/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto – A partir dos 16 anos | Local de realização: Casa Santa Zita (Rua São Cristóvão, nº 1805, bairro Getúlio Vargas);

– Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas: Carga Horária: 12h | Início: 23/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Instituto Rahamim (R. 32, nº 122, Conj. Padre Pedro, bairro Santa Maria);

– Sobremesas Finas: Carga Horária: 20h | Início: 24/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Lar Infantil Cristo Redentor – LICRE (Rua São Gonçalo, nº717, bairro 18 do Forte);

– Bolos Decorados: Carga Horária: 20h | Início: 26/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Bolos e Tortas | Local de realização: Projeto Esperança (Rua Claudionor Leite, n° 100, bairro Farolândia);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h | Início: 18/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Centro de Integração da Família – CEINFA (Rua Idalício Soares, nº456, bairro Veneza I);

– Auxiliar de Farmácia: Carga Horária: 100h |Início: 18/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | A partir dos 18 anos | Local de realização: Casa Batista da Amizade (Rua João Andrade, nº 766, bairro Palestina);

– Brigadeiro Gourmet: Carga Horária: 12h |Início: 16/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Nosso Lar de Assistência à Infância – ANLAI (Rua Exp. Brasiliano de O. Gomes, n° 01, bairro São Conrado);

– Técnicas Básicas em Caixas de Presente: Carga Horária: 30h |Início: 20/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Igreja Batista Memorial (Rua Paraíba, nº 598, bairro Siqueira Campos);

– Técnicas Básicas em Bijuteria: Carga Horária: 30h | Início: 09/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação dos Moradores Pro-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio (Rua Terezinha Macedo da Silva, nº 54, bairro Jardim Centenário);

– Técnicas Básicas em Bordados de Fitas: Carga Horária: 30h |Início: 16/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Externato São Francisco de Assis (Av. Edésio Vieira de Melo, n° 585, bairro Suíssa);

– Técnicas Básicas em Caixas de Presente: Carga Horária: 30h |Início: 19/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – Mater (Rua Dezoito, nº 10, conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria);

– Técnicas Básicas de Bordados em Vagonite: Carga Horária: 30h |Início: 20/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Lar de Zizi (Rua da Integração, nº175, bairro Luzia);

– Porteiro: Carga Horária: 60h |Início: 20/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Completo \ Maior de Idade | Local de realização: Associação dos Moradores do Bairro Santa Tereza (Amast);

– Técnicas Básicas em Biscuit: Carga Horária: 30h | Início: 25/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Aracaju (Rua Manoel Dos Santos Carvalho, nº379, bairro Industrial);

– Cuidador de Idoso: Carga Horária: 100h |Início: 23/03 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Completo | Maior de Idade | Local de realização: Associação de Moradores do bairro 17 de Março;

– Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino: Carga Horária: 60h | Início: 23/03 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | | Local de realização: Batalhão da Restauração;

OFICINAS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES

Workshop – Produção e Preparação de Superfície: Data: 04/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Reparação e Preparação de Superfície: Data: 05/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Impermeabilização com Manta Líquida: Data: 10/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Sistema de Instalação para Piso Vinílico: Data: 19/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Assentamento de Pisos em Grandes Formatos: Data: 26/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Tecnologias em Duchas Eletrônicas: Data: 30/03 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Relacionamento Interpessoal – Inteligência Emocional: Data: 09/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Didática 06 / Sala 107 – Campus UFS São Cristóvão);

Planejamento e Controle Financeiro: Data: 10/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Auxiliar Administrativo: Data: 10/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

Porteiro: Data: 11/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

Gestão de Recursos Humanos: Data:11/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

Dicas de Redação: Data:12/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Como se Tornar um Vendedor Imbatível: Data:12/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Gestão em Logística – Saiba como Eliminar Gastos: Data:13/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Organização de Espaços Residenciais – Como Deixar seu Ambiente Otimizado: Data:18/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Atendimento com Qualidade: Data:19/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Aprenda a Elaborar Documentos Administrativos – Dicas Essenciais: Data:19/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Adema (Rua Vila Cristina, 1051 – Treze de Julho (Vizinho ao Batistão, em frente ao Batalhão de Rádio Patrulha);

Desenvolvimento de Liderança: Data:23/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Manipulação de Alimentos: Data:24/03 | Horário: 08h às 12h – 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Técnicas Básicas em Português: Data:25/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Como se Tornar um Profissional de Referência: Data:25/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Noções de Saúde e Segurança no Trabalho: Data:27/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

Recepcionista: Data:30/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Espanhol: Data:30/03 a 03/04 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Sala da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Aprenda a Falar em Público: ferramentas indispensáveis: Data:31/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Noções Básicas de Informática: Data:09/03 a 13/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Recepcionista: Data:10/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Comunicação e Entrevista de Emprego: Data:11/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: UQP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

Recepcionista: Data:12/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

Noções Avançadas de Informática: Data:16/03 a 23/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

Comunicação e Entrevista de Emprego: Data:16/03| Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

Operador de Caixa: Data:16/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

Comunicação e Entrevista de Emprego: Data:18/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio);

Recepcionista: Data:19/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

Recepcionista: Data: 23/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Associação Nosso Lar de Assistência à Infância – ANLAI (Rua Exp. Brasiliano de O. Gomes, n° 01, bairro São Conrado);

oções Básicas de Informática: Data:24/03 a 30/03 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Design de Sobrancelhas: Data:24/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

Comunicação e Entrevista de Emprego: Data:26/03 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Associação dos Moradores Pro-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio (Rua Terezinha Macedo da Silva, nº 54, bairro Jardim Centenário);

Noções Avançadas de Informática: Data:31/03 a 06/04 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);