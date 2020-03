Três vereadores afirmam que não aceitam a ida do colega Vinicius Porto para o PDT

03/03/20 - 16:00:30

A provável ida do vereador Vinicius Porto para o PDT, já gerou polêmica antes mesmo de confirmar em qual partido irá se filiar, isso porque quatro de seus colegas, não o querem na mesma agremiação.

A informação foi confirmada pelo vereador Jason Neto, que acredita que a situação será resolvida, quando o prefeito Edvaldo Nogueira se filiar na próxima semana, em evento que irá acontecer com a presença do presidente nacional do partido.

Segundo Jason Neto, o prefeito Edvaldo Nogueira irá assumir o comando do partido em Aracaju e isso poderá contornar a situação, acalmando os ânimos dos parlamentares que não aceitam o colega. “Vai depender da conversa com Edvaldo que vai tomar conta presidência da municipal. Acho que não sai ninguém”, disse o vereador.

Dos cinco vereadores que devem ir para o PDT, Anderson de Tuca, Seu Marcos, Isac Silveira, Pastor Alves e Thiaguinho Batalha, três se posicionaram contrários à filiação de Vinícius Porto. As informações são de que Anderson de Tuca, Seu Marcos e Isac teriam dito que não aceitam, enquanto pastor Alves e Thuaguinho não se opuseram.

Jason Neto informou que uma nova reunião está marcada para discutir o assunto. “Tivemos reunião no sábado e eles não querem a vinda de Vinicius, inclusive Isac ligou para Edvaldo Nogueira e ficou marcar reunião conosco para discutir esse assunto”, disse.

Vinicius Porto ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Com informações do programa Inove Noticias, com Kleber Alves, na Rádio Cultura