POLICIAIS MILITARES SÃO HOMENAGEADOS DURANTE SESSÃO ESPECIAL NA ALESE

03/03/20 - 05:10:40

Os 185 anos da Polícia Militar de Sergipe foram comemorados na tarde desta segunda-feira, 02, durante Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Na oportunidade, o comandante da PMSE, coronel Marcony Cabral Santos, foi homenageado com a Medalha do Mérito Parlamentar, assim como sete policiais que destacaram como prestadores de serviço à sociedade e receberam placas comemorativas.

A Sessão Especial é de autoria do deputado Capitão Samuel Barreto (PSC). De acordo com ele, é preciso reconhecer o trabalho da Polícia Militar de Sergipe, como instituição. “E também reconhecer o trabalho dos homens e mulheres que fazem um grande trabalho para a sociedade sergipana. Nesse aniversário de 185 anos, o Poder Legislativo não podia deixar de prestar essa homenagem à tamanha instituição reconhecida pela sociedade sergipana através do seu trabalho”, ressalta.

O comandante da Polícia Militar de Sergipe, afirmou que é uma grande honra receber a maior comenda do legislativo estadual. “Fica aqui o nosso agradecimento ao presidente Luciano Bispo e a todos os deputados. Essa homenagem não é só para o comandante, mas toda a corporação que está completando 185 anos de existência, realizando um trabalho abnegado e dedicado de segurança à sociedade sergipana. Eu vim da Polícia Militar e estou nela. Não podíamos deixar de homenagear uma instituição que não falta à sociedade, que socorre as pessoas nas suas necessidades”, destaca.

Também foram homenageados outros policiais militares por se destacarem salvando vidas: capitão Agnaldo Ezequiel Santos, subtenente Solimões Costa Feitosa, 3º sargento Claudisson Pereira dos Santos, cabo Pedro Matheus Cerqueira de Jesus, soldado Abrão Lopes da Silva Júnior e soldado Jonathan Silvestre Santana

Ainda na sessão especial, foi exibido um vídeo institucional sobre o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de Sergipe e um vídeo com uma matéria do radialista Marcos Couto, sobre

Ao final, o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), enfatizou que conhece o comandante da PMSE, coronel Marcony Cabral, há muitos anos.

“Ele foi comandante do batalhão de Itabaiana, prestando grandes serviços aos itabaianenses. Estamos vendo que esse país vem passando por questões de segurança pública e o comando da Polícia Militar de Sergipe é um dos melhores do país e a pessoa do coronel Marcony merece homenagens pela maneira como ele faz segurança aqui no nosso estado, com a sua capacidade de somar e aglutinar”, reconhece Luciano Bispo, que entregou na oportunidade, o Título de Cidadão Itabaianense, que recebeu em nome do coronel Marcony Cabral e prestou um homenagem ao tenente Melo, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Assembleia Legislativa de Sergipe.

A mesa foi composta pelo presidente Luciano Bispo, os deputados Luciano Pimentel (PSB) e capitão Samuel, o secretário de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Osório de Araújo Ramos, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitales e o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, tenente-coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcante.

Os deputados Garibalde Mendonça (MDB), Georgeo Passos (CIDADANIA), Janier Mota (PL), Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), Diná Almeida (PODE) e os ex-deputados pastor Antônio dos Santos e Fabiano Oliveira participaram da Sessão Especial.

Fotos: Eduardo Almeida/Ascom Luciano Pimentel

Por Aldaci de Souza – Rede Alese