Policial militar é preso acusado de praticar assaltos em municípios do interior do estado

03/03/20 - 09:32:58

Um policial militar foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (03) acusado de estar praticando assaltos nas regiões dos municípios de Malhador e Itabaiana.

As informações que circulam nas redes sociais são de que o militar estaria lotado no inferior do estado e teria sido transferido para Batalhão de Choque.

Nesta madrugada, ele estaria usando uma motocicleta e em companhia de uma pessoa, realizando assaltos no município de malhador, quando foi flagrado e preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia para os procedimentos.

Até o momento, a policia militar não se pronunciou sobre o assunto.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida