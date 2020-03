Por birra política, o time de Lagarto poderá sediar os jogos do Sergipano em outra cidade

O presidente do Lagarto Futsal Clube em entrevista concedida ao Programa Jornal da Manhã, apresentado por Lucas Brasil, na rádio Eldorado FM na manhã desta terça-feira, 03, expressou sua preocupação por existir a possibilidade de o clube não ter o Ginásio de Esportes o Ribeirão a disposição.

“Enviamos dois ofícios para a secretário de estado do esporte antes do Carnaval e até agora não tivemos nenhuma resposta”, lamentou o cartola.

Municípios, a exemplo de Campo do Brito e Simão Dias manifestaram desejo em que o clube sediasse seus jogos nas respectivas cidades.

Segundo o mandatário, durante reunião na secretaria de estado, ele teria sido indigado por uma coordenadora de pré-nome “Nalva “ se quem estaria comandando a gestão municipal seria “Os Ribeiros” referindo-se ao agrupamento politico do deputado federal Gustinho Ribeiro.

Sofrimento recente

Vale ressaltar que os torcedores lagartenses a cinco anos vem se deslocando para cidades vizinhas para acompanhar os jogos do Lagarto Futebol Clube, isso porque, a cinco anos o estádio estadual Paulo Barreto passa por reforma. Temendo vivenciar tudo isso novamente, ouvintes se manifestaram durante o programa. “Triste ver o governo do estado e seus aliados menosprezarem o esportes lagartense, esperamos que isso seja resolvido”, disse, o torcedor Hugo do Mesquita.

Aa base política do governo em Lagarto trata-se do grupo Saramandaia, liderada pelo deputado federal Fábio Reis e o irmão Sérgio Reis.

