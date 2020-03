PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS ESTÃO EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO

03/03/20 - 11:26:08

Os professores e professoras da rede municipal de Neópolis estão em greve por tempo indeterminado.

As aulas nas escolas municipais só vão começar quando o Prefeito, Célio Lemos, neopolis 6 2 2020abrir canal de diálogo com a categoria e firma compromisso de melhorar as condições de trabalho para professores e professoras, melhorando assim as condições de ensino para nossos estudantes.

Denunciamos no final do ano passado o estado precário das nossas escolas municipais e nada foi feito! Hoje às nossas escolas continuando mesmo jeito: abandonadas!

São salas sujas; quentes; escuras; paredes rachadas; telhados com infiltrações; pisos e instalações elétricas danificados. Banheiros imundos; água imprópria para o consumo humano; esgoto a céu aberto no interior da escola, muros caindo… Diante deste triste cenário, como poderíamos ficar de braços cruzados? Chega a ser desumano e imoral o tratamento da prefeitura para com a comunidade escolar!

Denunciamos também a falta de compromisso e respeito com que a prefeitura trata os professores e professoras de Neópolis: são cinco anos sem reajuste de salários, o que dá a Neópolis o vergonhoso terceiro lugar entre os municípios que pior paga os professores em Sergipe.

E o prefeito Célio Lemos o que tem feito? Nada!

Por que ao invés de dar desculpas esfarrapadas, o prefeito Célio não abre as contas e mostra a sociedade como está sendo gasto o dinheiro do povo?

Quantos cargos de confiança são necessários? Quantos servem apenas de cabide de emprego dos seus apadrinhados políticos?

Por que o prefeito não se preocupa em enxugar os gastos públicos para melhor atender as reais necessidades do povo de Neópolis?

Por que não conversa com os professores e professoras sobre os problemas de alimentação escolar, transporte escolar, materiais didáticos, gestão pedagógica, formação continuada, chamada pública e busca ativa e a melhoria das nossas escolas? Com essas ações o Prefeito Célio Lemos poderia garantir mais recursos para a educação.

Nos responda prefeito: por que não faz nada?

Por isso, nós, professores e professoras de Neópolis, solicitamos o seu apoio. Junte se a nós nessa luta! Precisamos cobrar do prefeito Célio Lemos que ele cumpra com seu dever e melhore a vida de todos. O povo de Neópolis merece respeito, dignidade e educação de qualidade social.

