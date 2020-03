Saúde emocional é tema de evento para estudantes em Aracaju

Ansiedade, comunicação não violenta, jogos e vícios na internet, dentre outros assuntos importantes para o desenvolvimento psicossocial dos adolescentes serão discutidos nesta semana em Aracaju (SE). Nos dias 3 e 5 de março, o Setor de Psicologia do Colégio Master realiza a ‘I Jornada de Saúde Emocional’. O evento voltado aos alunos do Ensino Médio, vai contar com a presença de destacados profissionais de diversas áreas, como psiquiatras, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, a exemplo do PhD em Psicologia, Elder Cerqueira, o educador físico Felipe Wine e o publicitário e criador do IG ‘Olhar Pra Dentro’, André Britto. Ansiedade e Depressão na Adolescência; Comunicação Não Violenta; Jogos e Vícios na Internet; Álcool e Drogas na Adolescência; Mindfulness e Redução de Estresse; Transtornos Alimentares e autoimagem na adolescência; Construção de Vínculos socioafetivos na adolescência serão os temas abordados durante as oficinas que acontecerão das 7h30 às 9h30 e as mesas-redondas, das 10h às 11h30.

