Servidores da Emdagro denunciam falta de repasse do plano de saúde

03/03/20 - 06:58:40

Servidores da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) protestaram nesta segunda-feira (02), contra a falta de repasse financeiro destinado ao Plano de Saúde da categoria.

O Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe (SINTER/SE) está seguindo a deliberação da Assembleia Geral dos funcionários, realizada no dia 14/02/2020, para protestar e denunciar a situação do Plano de Saúde, esmagado pela Diretoria da EMDAGRO.

Segundo Paulo Alves Filho, presidente do SINTER-SE, são 30 parcelas da contrapartida da empresa em atraso, descumprindo decisão judicial.

A CTB/SE (Central dos Trabalhadores do Brasil), através dos seus dirigentes Adêniton Santana, Elma Andrade, Ivânia Pereira e Diego Araújo, esteve presente no ato.

“O não repasse coloca o plano em sérias dificuldades e o pior é que em vez de resolver o problema a direção da EMDAGRO ainda tenta ludibriar a opinião pública tentando colocá-la contra a direção do SINTER e da ASSEM”, ressaltou Adêniton Santana, presidente da CTB Sergipe.

Com informações da assessoria