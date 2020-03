Tarifa cara e serviço ruim

A decisão da Prefeitura de Aracaju de não reajustar a passagem dos ônibus não deixou de ser uma boa iniciativa. Afinal, a inflação vem caindo e a população tem sofrido com o desemprego, que leva milhares de trabalhadores para a informalidade. Na verdade, a Prefeitura deveria ter reduzido o elevado preço da tarifa, pois R$ 4 é muito caro para o péssimo serviço prestado pelas empresas. Antes de pensarem em reajuste, as concessionárias deveriam regularizar os horários dos ônibus e acabar com a superlotação, enquanto a Prefeitura precisaria melhorar o deplorável estado de conservação dos terminais de passageiros. Não há como negar que os moradores da Grande Aracaju já pagam muito caro para serem transportados em verdadeiras latas de sardinhas, quentes e fedorentas. Portanto, manter congelado o preço da tarifa foi o mínimo que poderia ser feito, pois o correto mesmo era reduzi-la substancialmente. Só Jesus na causa!

Tá na briga

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) vai tentar, pela terceira vez, se eleger prefeito de Aracaju. Em nota, o partido dele informou que “o seu conhecimento sobre a realidade da capital e a sua densidade eleitoral o coloca em condições para vencer o pleito”. Em 2016, Vavazinho obteve 47% dos votos válidos, sendo derrotado por Edvaldo Nogueira (futuro PDT). Ah, bom!

Na terrinha

E quem está entre nós é o ex-ministro José Dirceu (PT). Ontem à noite, ele lançou o livro “Memórias – Volume I”, em evento realizado na Câmara de Vereadores de Estância. Hoje à tarde, o líder petista participará de uma plenária em Aracaju para discutir sobre a conjuntura nacional com a militância do partido e sindicalistas. Será a partir das 16 horas, no auditório da Central Única dos Trabalhadores. Então tá!

UFS em campanha

Os quatro candidatos a reitor da Universidade Federal de Sergipe participam, nesta terça-feira, do terceiro debate organizado pela Comissão Eleitoral. A Consulta Pública acontecerá entre os dias 19 e 20 deste mês, em todos os campi e polos da UFS. A reitoria está sendo disputada pelos professores David Soares (Uma UFS Diferente: Gestão Integrada com Tecnologia), Denise Leal (Renasce UFS: Plural, Segura e de Qualidade), Vera Núbia (Universidade Necessária com Autonomia e Participação) e André Maurício (Por uma UFS inovadora, Democrática e mais Humana). Que vença a melhor proposta!

Há vaga!

Em abril próximo, vai surgir uma vaga de bom emprego no governo de Sergipe. É o cargo de secretário da Saúde, que ficará vago com a renúncia do médico Valberto Oliveira. O moço decidiu pedir as contas para disputar a Prefeitura de Propriá. Valberto deverá ser filiar nos próximos dias ao MDB para tentar, pela segunda vez, se eleger prefeito. Em 2016, o ainda secretário obteve 46,91% dos votos, porém foi derrotado por Iokanaan Santana (PSB). Danôsse!

Banco dos réus

A Ong Anjos moveu uma ação na Justiça visando obrigar a Prefeitura de Aracaju cumprir a Lei municipal que determina o emplacamento das carroças de tração animal e o cadastramento dos carroceiros. Aprovada em 2007 pela Câmara de Vereadores, a Lei também obriga a municipalidade fiscalizar os maus tratos contra os cavalos. Nem precisa dizer que a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) apoia integralmente a ação judicial contra a Prefeitura. Vixe!

MDB otimista

Pré-candidato a prefeito de Lagarto, o presidente em exercício do MDB, Sérgio Reis, acredita que o partido fará bonito nas eleições deste ano. Hoje, a legenda possui 14 prefeitos, mas Sérgio aposta que este número será elevado. Ele cita como prováveis conquistas as prefeituras de Laranjeiras, Propriá e Itabaiana e, naturalmente, Lagarto. Não é bem isso que pensa a prefeita lagartense e candidata à reeleição Hilda Ribeiro (SD). Marminino!

Bem na fita

O Jornal Valor Econômico publica, hoje, matéria sobre o balanço do Banese referente a 2019. O lucro líquido foi de R$ 83,6 milhões, uma alta de 33,3% na comparação com o ano anterior. A reportagem também mostra que a carteira de crédito do banco teve expansão de 18,6% em 2019. Justamente hoje, o presidente do Banese, Moacir Mota, vai à Assembleia explicar aos deputados por quais motivos pretende fechar 16 das 63 agências do banco. Aff Maria!

PSC na Prefeitura

O prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) nomeou dois filiados do PSC em cargos comissionados. Segundo o site Nenotícias, as nomeações de Antônio Fernandes Noronha, presidente do PSC na capital, e de Kelly Christine Sattler, esposa do ex-deputado estadual Zeca da Silva (PSC), concretizam a aliança política de Nogueira com o partido dos peixinhos. As portarias nomeando Fagundes e Kelly já foram publicadas no Diário Oficial do Município. Homem, vôte!

Dois sentidos

E o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) tem se desdobrado para atender a agenda parlamentar e os afazeres como presidente do poderoso Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Transportes Rodoviários de São Paulo. Ainda ontem, o homem participou da assembleia da categoria paulista, convocada para aprovar a pauta salarial para este ano. Num discurso inflamado, Valdevan afirmou que embora a batalha seja árdua, “temos condições de alcançarmos uma nova vitória, mas precisamos estar unidos e alertas”. Crendeuspai!

Recorte de jornal

